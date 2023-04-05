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華人回國轉機時間長 48小時核酸檢測過期無法登機

記者邵敏／洛杉磯即時報導
華人回國轉機時間長，核酸檢測過期無法登機。（受訪者提供）
華人回國轉機時間長，核酸檢測過期無法登機。（受訪者提供）

中國十年簽證開放以來，很多在美華人都踏上疫情以來首次回國路，由於直飛航班有限，機票價格昂貴，不少華人就選擇耗時較長、價格稍低的轉機航班，但在長時間旅途過程中，48小時核酸檢測過期，導致轉機時無法順利登上回國航班。

王先生日前從洛杉磯飛往廈門，中途在菲律賓馬尼拉轉機。 3月20日早上9時，他在洛杉磯做加急核酸檢測，中午11時左右拿到報告，但在馬尼拉隔夜轉機登機前，卻被告知檢測報告已失效。

王先生在馬尼拉轉機飛往中國的航班，是菲律賓時間3月23日早上7時20分，也就是美西時間3月22日下午16時20分，按照飛往中國航段起飛前48小時內計算，王先生的核酸報告必須是美西時間3月20日下午16時20分以後採集或出報告才有效，可他的報告是在當天上午做的，因此已經失效。王先生在馬尼拉被拒登機，無奈只能重新在機場做加急檢測，但因為時間緊張，錯過起飛航班，他不得不在拿到新報告後，再次花錢購買其他飛往中國的航班。

類似王先生的遭遇並不少見，張女士3月20日在洛杉磯乘坐飛往中國的轉機航班，中途在台北轉機至香港，準備再經由陸地口岸進入深圳。張女士3月19日下午4時30分在洛杉磯採集核酸報告，但在香港進入內地前被告知時間已失效，因為3月22日香港時間下午4時，是美西時間3月22日凌晨1時，按照48小時核酸檢測規定，張女士必須在3月20日凌晨1時後採集的報告才符合要求。

華人回國轉機耗時長，同時又牽涉多個國家、地區的時差，計算48小時的核酸檢測時間比較複雜。除了因檢測過期無法登機外，也有華人收到的檢測結果不符合要求，同樣被拒登機。

曾同學3月25日從亞特蘭大飛到洛杉磯，當晚轉飛首爾，再轉機飛往瀋陽。他在亞特蘭大起飛前一天，去當地CVS做核酸檢測，但一直等到洛杉磯飛往首爾前一個小時才收到檢測結果。曾同學收到的檢測結果通知是一封郵件，裡面寫著姓名、生日及檢測結果，但並沒有生成一個文件。她在首爾轉機飛往瀋陽時，機場地勤檢查相關報告，指出這封郵件通知沒法判斷核酸檢測方式，因此無法判斷是否符合航司要求，拒絕其登機。

對於這些情況，洛杉磯機票業者顧彬彬建議，如果華人乘坐轉機航班，一定要計算清楚最後飛往中國航班的起飛時間，以及轉機地方的時差，往前推算48小時內的美國時間，再決定什麼時候做核酸檢測。

同時，顧彬彬也指出，無論選擇哪家檢測機構，都需要確認是否有正式報告、到底多長時間出報告、檢測類型是否是RT-PCR檢測方式。他還建議華人打印兩份紙質版報告，因為部分航司會收回一份，另一份是抵達中國後預防被抽查。

檢測 洛杉磯 華人

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