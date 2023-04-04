蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文 自2016年當選為中華民國總統後曾六次過境美國，2018年過境洛杉磯 時入住酒店是InterContinental Los Angeles Downtown酒店。時隔四年多她再次到洛杉磯，這次選擇酒店是台灣人經營的朋那維丘旅館 （Westin Bonaventure Hotel）。

柯林頓、歐巴馬都住過

酒店4日前後門從3、4點開始，就聚集了媒體和支持蔡英文的民眾。在酒店正門排滿洛杉磯警局警車，大門也只能出不能進。說起朋那維丘旅館，歷史相當輝煌，老闆Peter Zen在1995年以當時市場價三分之一的價格買下這裡，那時候洛杉磯市中心沒人敢來，經過28年的經營和發展，這裡曾住過克林頓、老布希、歐巴馬等多位美國總統。當年前總統馬英九來洛杉磯也是住在這裡，因此對這次蔡英文總統入住，Peter Zen對安保流程等駕輕就熟，並沒有特別緊張。

酒店4日下午門口就排著警車。（本報記者/攝影）

門口也有舉著支持條幅的民眾。（本報記者/攝影）

酒店有多間不同風格的總統套房，有偏中式也有偏西式風格，不知道蔡英文會選擇哪類風格。總統套房房間內部寬敞明亮，可居高臨下俯瞰洛杉磯市的城市風景，遠眺好萊塢。

酒店套房寬敞明亮，可俯瞰洛杉磯全景。（酒店網站圖片）

Peter於2021年10月接受本報採訪時，曾分享了總統套房的機密。他說，大家以為總統套房要位於旅館最高的一層，其實不然。他們的總統套房都位於31層，當總統入住時，上下兩層和左右都不能有人，這樣才能保證總統的安全，不僅如此還會有100多名安保人員入住，旅館的安保人員也都是見過大場面，訓練有素。當初馬英九入住這裡的時候，台灣來的安保看到這邊安保就很安心，完全不用擔心安全問題，相信這次蔡英文入住也能同樣放心。

美國多名總統曾入住這裡的總統套房。（酒店網站圖片）

旅館毗鄰史泰普中心（Satple Centers）、道奇體育館和迪士尼音樂廳等地，交通便利，佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人，可謂洛市最大旅館。酒店每天接納各種名流名人，有一些名人入住時的特殊要求能寫滿五頁紙，包括喝什麼水、空氣濕度等要求。不知道這次蔡英文是否也會有特殊要求。