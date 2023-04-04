南加華人春假出遊遭遇沙塵暴、龍捲風 視頻全錄

華人看到窗外不遠處，龍捲風從地面升起。（受訪者提供）

南加地區這兩日的天氣雖陽光明媚，但卻強風突襲，春假出遊的華人 不僅遭遇龍捲風，還碰到沙塵暴 ，一路開車能見度幾乎是「零」，記錄的視頻顯示就像災難片場景。樂觀的華人感慨，「這就是旅行的魅力，總有計劃之外的奇遇。」

視頻來源：記者邵敏

家住河濱縣坦密庫拉市（Temecula）的華人保險經紀Christy，熱愛旅遊，一家人日前開著房車度春假。 4月3日他們到達死亡谷國家公園（Death Valley National Park）附近時，遇到巨大的沙塵暴。

Christy 說，一路開車完全看不見周圍情況，路邊停車時，整部房車被吹得一直在晃，孩子們當時有些害怕，但 Christy 覺得很興奮，鼓勵孩子體驗難得的經歷。當天一家人原本計劃看沙漠沙丘，但在沙塵暴中無法徒步，Christy 和孩子決定躲在車內，欣賞外面黃沙漫天的奇特風景， 「孩子的爸爸很勇猛，他一頭鑽進沙塵暴中了 。」

當晚房車在附近紮營，Christy 表示一晚刮大風，房車直搖晃，她一邊睡覺一邊擔心車會不會被吹翻，第二天醒來一家人再次踏上旅途。對於遭遇的沙塵暴，Christy 認為這就是旅行的魅力，總有計劃外的奇遇，「我覺得這個經歷很有意思，比原計劃更好玩。」

洛杉磯 縣華人 3 日從拉斯維加斯開車回洛杉磯，中午 1 時 30 分左右，途經內華達和加州州界時，突然接到安博警告通知稱，州界有沙麈風暴，開車經過將面臨「零」能見度。華人隨後記錄的視頻顯示，一路漫天風沙，所有車輛都開得非常慢，進入沙塵暴中心地帶，眼前一片昏暗，什麼也看不見，只有風聲呼嘯，整個場景感覺就像一部典型的災難片。