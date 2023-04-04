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南加海邊上萬小銀魚搶灘 華人徒手抓魚滿載而歸

記者邵敏／洛杉磯即時報導
（受訪者提供）
（受訪者提供）

南加海灘最近一段時間，深夜漲潮時，密密麻麻的小銀魚（grunion）跟隨海浪沖到沙灘上，但很快又回到大海中，場面非常壯觀，這種場景被人們稱為搶灘。華人日前結伴觀看奇景，並徒手抓到很多小銀魚，滿載而歸。

視頻來源：記者邵敏

洛杉磯縣羅斯密市( Rosemead )居民高女士，3 月 24 日晚與朋友結伴一起前往聖彼渚（San Pedro）卡布里洛海灘（Cabrillo Beach），她看到成千上萬的小銀魚出現在沙灘上，黑夜中發著銀光的小魚活蹦亂跳，隨手一抓就是一大把，幾分鐘就已收穫滿滿一大袋，「從沒有體驗過這樣在海邊抓魚的感覺，很好玩。」

高女士表示，出發前做了攻略，當晚小銀魚出現的時間是晚上 11 時 50 分至次日凌晨 1 時 50 分，但因為她到的比較晚，十幾分鐘後，這些小銀魚就全部跟隨海浪神奇地消失了。她回憶說：「小銀魚在沙灘上不停挖洞，有的銀魚一半插在土裡，一半在外面，整條魚看上去就像站立著，不知道魚兒在幹什麼，我還試圖從土裡挖出這些魚。」

根據加州魚類和野生動物局（The California Department of Fish and Wildlife ）的資料，這段時間正是小銀魚交配的季節，原來它們跟隨漲潮的海浪沖到沙灘上，是為了完成生殖任務，而這種小銀魚僅在加州和墨西哥下加利福尼亞州的海岸附近出現。

小銀魚以其不同尋常的交配儀式而聞名，漲潮時，雌魚率先沖浪並儘可能到達海灘上的最高點，然後把尾巴推到沙子裡，雄魚則跟著上岸，並用身體包裹在雌魚身上，整個交配時間約 30 秒，成功後它們就會隨著下一波海浪回到海洋中。在接下來的十天裡，小銀魚產下的卵隱藏在沙子中，下一輪漲潮時，魚卵孵化，幼魚就會回到大海中。

南加小銀魚搶灘的最佳地點除了卡布里洛海灘之外，Malibu、Santa Monica、Venice、Hermosa Beach 和 Belmont Shore 也都曾出現類似的壯觀景象，觀看旺季通常是 3 月底至 6 月初。加州魚類和野生動物局規定，民眾 3 月可以抓捕小銀魚，但 4 月至 6 月為禁漁期，人們如果前往的話，只能觀看不能捕捉。

另外，抓捕小銀魚有規定限制，16歲以上的人需要加州釣魚執照，只能用手拿，不能挖洞設陷，雖然沒有數量限制，但建議只拿取自己需要的魚。 3 月的銀魚搶灘時間目前已經結束，4 月的觀賞日是 4 月 6 日至 9 日、20 日至 23 日。搶灘時間通常四晚為一期，每晚兩個小時，小銀魚出現的高潮多為第二夜和第三夜，從觀測時間來說，第二個小時通常比第一個小時更好，有興趣的南加民眾可以前往觀看奇景。

華人在卡布里洛海灘（Cabrillo Beach）徒手抓魚。（受訪者提供）
華人在卡布里洛海灘（Cabrillo Beach）徒手抓魚。（受訪者提供）
華人幾分鐘就抓了很多小銀魚，滿載而歸。（受訪者提供）
華人幾分鐘就抓了很多小銀魚，滿載而歸。（受訪者提供）

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