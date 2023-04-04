拿走包裹 又從容搜遍三個信箱 洛縣華人區竊賊猖狂

男子目標明確，偷走門口的快遞包裹。（被害人提供）

南加地區盜竊案件頻發，洛杉磯縣華人 聚居城市也沒有倖免，亞凱迪亞 市（Arcadia）居民日前反映，放在門口的快遞包裹失竊，信箱也被翻得一塌糊塗。家中的監控視頻，記錄了嫌犯猖狂盜竊的全部過程。

影音來源：被害人／記者邵敏後製

案發在 4 月 2 日下午 3 時 30 分左右，地點位於亞市鑽石街( Diamond Street )的一幢居民住宅。監控視頻顯示，一名身穿黑色上衣、淺色牛仔褲的年輕男子，戴黑色口罩，迅速進入居民家的前院，他目標非常明確，徑直走向門口的快遞包裹，很快就抱走一個亞馬遜的箱子。

贓物到手後，嫌疑男子並沒有馬上離去，他轉身走向院子中的信箱，依次對三個沒有上鎖的信箱搜羅個遍。從畫面中看，男子把信件全都翻出來查看，但他並沒有找到有價值的信件，最後選擇離開，整個作案過程大概在半分鐘左右。

案發後，被害屋主表示，小偷盜走的包裹是一箱貓糧，屋主對發生這樣的事件非常憤怒，在社群媒體上公佈視頻畫面，希望提醒附近鄰居提高警惕。

案發地位於亞凱迪亞公園（Arcadia County Park）附近，周圍有很多華人居住，是亞市的中心地區。不少華人居民指出，類似的盜竊案件在該地區一直頻繁發生，一名不願透露姓名的華人女士表示，自己停在門口的自行車屢次被盜。

亞市警方不久前也發佈公告，提醒居民注意盜竊案件，指出最近幾週入室盜竊案件多發，失竊的房屋基本上都沒有安裝防盜警報器，並表示警局將在特定時間、特定區域增派警員巡邏。