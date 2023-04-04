洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

南加洛杉磯縣西柯汶那高中（West Covina High School ）一名16歲亞裔 女生，近日在自己房間裡舉槍自戕身亡。不幸事件震驚學區 及當地社區。學生家長及社區民眾為逝去年輕生命感到惋惜，希望避免悲劇重演。

這名女生是Samantha Vuong，據洛縣 法醫處說，3月27日，她被發現在房間內用槍自殺身亡。死者的姐姐Akura-Jade Vuong表示，妹妹Samantha Vuong才16歲，是西柯汶那高中學生，是一名活潑可愛、聰明伶俐的女孩。很不幸，在3月27日早晨，她在自己房間裡不幸離世。

事件發生的當天上午，西柯汶那聯合學區（West Covina Unified School District）對此發布聲明，學區總監Emy Flores說：「我們知道悲劇發生，許多人會感到震驚，在這個困難時候，我們對死者家屬和友人表達深深同情，這是一個悲劇，對學區失去一名成員我們感到悲痛。」

死者親人已經在眾籌網站上募款，為死者籌資安排葬禮及追思儀式。在網頁上死者父親Kong Vuong回憶離世女兒生前往事。Samantha Vuong喜歡和姐姐旅遊，也喜歡運動，是一名充滿陽光的女孩。擅長排球和籃球，在西柯汶那高中加入了排球隊和籃球隊，還有田徑項目，喜歡舞台表演，在校內很活躍是學生組織負責人，她也有男友，經常享受著兩人在一起的時光。她還有兩個弟弟，在生活中她總是面帶微笑。Samantha Vuong是最好的、有禮貌、善良、富有創造力、聰明，最體貼人的女孩。家人們永遠懷念她。網頁上還有死者生前許多照片。

死者家屬籌款目標是2萬4000元，至發稿為止，籌款金額已超過3萬3000元，該眾籌網站的網頁是https://www.gofundme.com/f/in-loving-memory-of-samantha-vuong。