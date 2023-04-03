計畫大量釋放服刑人員？ 洛縣政委員蘇麗絲撤回提案

洛杉磯縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis) 3日撤回了關於減少監獄服刑人員人數的提案。（Hilda Solis官方網站）

洛杉磯 縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis) 3日週一撤回「旨在大幅減少被關押在縣監獄 中的人數，並減少監禁」的有爭議提案，該提案遭到利益相關者的尖銳批評。

由蘇麗絲和另一位縣政委員 Lindsay Horvath 提出的這項提案，建議該縣應該「減少監獄人口和減少監禁」，其中一項提議就是恢復類似新冠大流行期間幾乎「無保釋金」的狀態；在該狀態下，大多數人被捕之後能夠立即被釋放。該提案還提議釋放所有保釋金為5萬元或以下的人，包括那些被指控犯有家庭暴力的人，並鼓勵州政府官員減少人員至縣監獄服刑。該提案原訂4日週二在縣政委員會的例會上討論，然而蘇麗絲已將該項目從議程中刪除。

蘇麗絲在一份聲明中說：「洛杉磯縣受許多聯邦法令和和解協議的約束，包括那些為有心理健康需求的被監禁者提供治療，以及縣監獄包括男子中央監獄面臨人滿為患的情況，監獄的條件是可怕和不人道的。」蘇麗絲補充，「儘管如此，自該提案發布以來，我的辦公室收到各種利益相關者的關注，有人認為該動議做得不夠，也有人覺得它做得太多。 為此，我會將提案交回我的辦公室，以便繼續收集所有利益相關者的意見。」

該計劃旨在解決監獄中出現的「人道主義危機」，並倡導或指示幾個縣級機構評估、制定和擴大計劃，使更多人即使犯輕罪和一些重罪也不會入獄。

提案中寫道，「人口減少和去中心化是一項艱鉅的任務，縣政委員會致力於糾正深深植根於系統性種族主義和偏見的歷史錯誤，並扭轉對貧困、心理健康和醫療需求，以及藥物濫用依賴的現狀反應。」

對此，縣政委員巴格（Kathryn Barger） 和韓珍妮（Janice Hahn）明確表示反對，並發表書面聲明表示，擔心大量釋放囚犯會危及公共安全。