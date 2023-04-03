我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美港口「中製起重機」疑藏監視設備 國會要查

川普突換主律師 前聯邦檢察官當主帥 專責白領犯罪

計畫大量釋放服刑人員？ 洛縣政委員蘇麗絲撤回提案

洛杉磯訊
洛杉磯縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis) 3日撤回了關於減少監獄服刑人員人數的提案。（Hilda Solis官方網站）
洛杉磯縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis) 3日撤回了關於減少監獄服刑人員人數的提案。（Hilda Solis官方網站）

洛杉磯縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis) 3日週一撤回「旨在大幅減少被關押在縣監獄中的人數，並減少監禁」的有爭議提案，該提案遭到利益相關者的尖銳批評。

由蘇麗絲和另一位縣政委員 Lindsay Horvath 提出的這項提案，建議該縣應該「減少監獄人口和減少監禁」，其中一項提議就是恢復類似新冠大流行期間幾乎「無保釋金」的狀態；在該狀態下，大多數人被捕之後能夠立即被釋放。該提案還提議釋放所有保釋金為5萬元或以下的人，包括那些被指控犯有家庭暴力的人，並鼓勵州政府官員減少人員至縣監獄服刑。該提案原訂4日週二在縣政委員會的例會上討論，然而蘇麗絲已將該項目從議程中刪除。

蘇麗絲在一份聲明中說：「洛杉磯縣受許多聯邦法令和和解協議的約束，包括那些為有心理健康需求的被監禁者提供治療，以及縣監獄包括男子中央監獄面臨人滿為患的情況，監獄的條件是可怕和不人道的。」蘇麗絲補充，「儘管如此，自該提案發布以來，我的辦公室收到各種利益相關者的關注，有人認為該動議做得不夠，也有人覺得它做得太多。 為此，我會將提案交回我的辦公室，以便繼續收集所有利益相關者的意見。」

該計劃旨在解決監獄中出現的「人道主義危機」，並倡導或指示幾個縣級機構評估、制定和擴大計劃，使更多人即使犯輕罪和一些重罪也不會入獄。

提案中寫道，「人口減少和去中心化是一項艱鉅的任務，縣政委員會致力於糾正深深植根於系統性種族主義和偏見的歷史錯誤，並扭轉對貧困、心理健康和醫療需求，以及藥物濫用依賴的現狀反應。」

對此，縣政委員巴格（Kathryn Barger） 和韓珍妮（Janice Hahn）明確表示反對，並發表書面聲明表示，擔心大量釋放囚犯會危及公共安全。

監獄 蘇麗絲 洛杉磯

上一則

加大縮招研究生和助教 竟因羊毛出在羊身上？

下一則

世界晚報╱「殭屍毒品」驚現加州 已有致死案

延伸閱讀

川普將過堂 媒體連署籲直播 紐約州議會提案 促允許進入法庭拍攝

川普將過堂 媒體連署籲直播 紐約州議會提案 促允許進入法庭拍攝
汰換柴油貨車提案 獲聯邦認可

汰換柴油貨車提案 獲聯邦認可
馬州蒙郡擬要求加油站標註信用卡付款油價

馬州蒙郡擬要求加油站標註信用卡付款油價
市議會提案：執法主動透明 市警：挑戰大

市議會提案：執法主動透明 市警：挑戰大
泰國流亡前總理願返國服刑 女兒支持父親決定

泰國流亡前總理願返國服刑 女兒支持父親決定
稅務政策研究中心：拜登預算提案對低收入族群有利

稅務政策研究中心：拜登預算提案對低收入族群有利

熱門新聞

群規指出，消費者可在亞馬遜網站購物，同時繳納圈貨金給群主。（受訪者提供）

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

2023-03-29 11:39
微信群裡發布的買家秀。（受訪者提供）

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

2023-03-29 15:39
H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

2023-03-30 18:23
加州公路巡警局正在調查這起狂野的車禍，所幸無人受重傷。（Anoop Khatra via Storyful）

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

2023-03-28 14:57

華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊

2023-03-30 02:20
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18

超人氣

更多 >
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
遠離都會 加州這5地房價低於35萬

遠離都會 加州這5地房價低於35萬
CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除

CNN：拼多多是中國最可怕程式 監視用戶侵犯隱私 極難移除
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃

華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃