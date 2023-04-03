鬱金香正盛放 南加這一賞花聖地不容錯過

南加迪斯康索花園的鬱金香正開得絢爛，預計不久後達到最旺盛之時。（記者子為/攝影）

陽光重新籠罩南加大 地，充滿生機的春天也來臨。位於拉肯亞達-弗林楚奇(La Cañada Flintridge)的迪斯康索花園(Descanso Gardens)是南加居民鍾愛的賞花去處，一年四季都能欣賞到不同的鮮花綻放；當下，迪斯康索花園的鬱金香正開得絢爛，預計不久後達到最旺盛之時，讓南加居民無需遠赴華盛頓州 或荷蘭欣賞鬱金香。

視頻來源：記者子為

迪斯康索花園的志願者們在數月前種植了約 3萬株鬱金香，種在園內的長廊區域（Promenades），從2月底開始綻放，預計在4月中旬達到最旺盛。園內鬱金香的顏色十分豐富和豔麗，能欣賞到黃色、粉色、白色等顏色的花朵，從中感受到春意盎然。

生活在洛杉磯 的華人王女士4月1日和友人前往迪斯康索花園賞花時，不停感慨鬱金香的美麗。王女士說，去年專程去華盛頓州的卡吉特河谷（Skagit Valley）看鬱金香，可惜天公不作美，賞花當日陰雨連連。今年到離家近的迪斯康索花園，發現雖然花田的規模要小很多，但花的美麗絲毫不遜色。

園內鬱金香的顏色十分豐富和豔麗，能欣賞到黃色、粉色、白色等顏色的花朵。（記者子為/攝影）

根據鬱金香愛好者的分享，每種鬱金香的顏色都有不同含義，比如黃色代表友情，紅色代表真愛，橙色代表欣賞，粉色代表幸福。

除了鬱金香，迪斯康索花園當下還有許多其他美麗的鮮花在綻放中，比如各式各樣的山茶花、初綻放的紫色丁香、日本花園內的櫻花，玫瑰園裡第一株海棠花等等，其中櫻花預計在幾週後達到最旺盛。

迪斯康索花園當下還有許多其他美麗的鮮花在綻放中，圖為白色山茶花。（記者子為/攝影）

迪斯康索花園是南加知名植物園之一，距離洛杉磯市中心 20 分鐘車程，全年都能欣賞到不同的自然美景，擁有國際知名的植物收藏和壯觀的季節性園藝展示。花園的主要收藏品包括加州本地植物和橡樹林地，擁有西半球最大的山茶花收藏之一，以及收藏著來自全球各地的標本的玫瑰園，還有紫丁香、楓樹、櫻桃樹和鳶尾花等。

迪斯康索花園的參觀時間為周一至週五上午 9 點至晚上 7 點，週六至週日上午 9 點至下午 5 點。週末花園內的人流較多，遊客可提前在網上買票，以省去在花園門口排隊買票的時間。