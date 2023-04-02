駕照一年前被偷走 竟被多人使用 洛市男啼笑皆非

洛杉磯居民諾頓在遺失錢包後，駕照被多位小偷盜用身份，他戲稱自己弄丟的駕照就像「禮物」一樣，一直給予需要的人幫助。（錢包示意圖：Pexel ）

一名來自洛杉磯 的男子一年前錢包被偷，之後身份被多位人士盜用，讓他啼笑皆非。

據Fox新聞台2日報導，洛杉磯居民諾頓（Jonathan Norton）2020年時，放在車內的錢包被偷，包括錢包內的駕照 和信用卡。當時，他立刻打電話到銀行取消信用卡，和申請新的駕照，這時諾頓以為事情就結束了。

但是在一段時間後，他突然收到一封交通罰單。罰單顯示在2022年9月的某天，諾頓因為車頭燈不亮，被警察開單。但是，諾頓不記得有發生過這件事，而且他的車頭燈並無異常。事後，諾頓聯繫負責交通的警員，警員將隨身的監視器畫面傳送給諾頓。

原來，當時在車內的人並不是諾頓，而是取得諾頓舊駕照的人，在被警方攔截後，交出了諾頓的駕照。這樣一來，車頭燈壞掉的主人不會收到罰單，而是真正的諾頓要繳罰款。事情明白後，諾頓回傳了一張自拍照給警察，說明自己不是該車的車主。

在這件事後，諾頓又開始收到從好市多 （Costco）寄來的信件，表示有人分別在伍蘭岡（Woodland Hills）和范奈斯（Van Nuys）三次利用他的舊駕照進入好市多，並瘋狂購物。令諾頓吃驚的是，盜用他身份在好市多購物的人和先前被開罰單的人竟然不同，這代表諾頓的舊駕照可能被多人共用。

此外，最令諾頓意外的是幾個月前他收到一通電話。當時，他人正在德國，他在半夜兩點左右，接到一通來自布班克（Burbank）聖約瑟夫醫療中心（Providence Saint Joseph Medical Center）的電話，關懷他傷勢恢復的如何，並且詢問是否需要醫院協助他擺脫海洛因毒癮。

接到電話的當下，諾頓對事情的來龍去脈毫無頭緒，因為他人根本不在洛杉磯，也曾未在這段期間住院過。

經過調查後發現，是洛杉磯消防局（Los Anfeles Fire Department）將一名吸食毒品的流浪漢送到醫院，而這名流浪漢用了他的駕照證明身份。所以，所有的帳單和救護車的費用都寄到諾頓的家。

最終，諾頓用他飛往德國的機票、護照，還有許多文件，來證明帳單的支付者不應該是他，因為他根本就不在美國境內，才免於花費一筆冤枉錢。

目前為止，諾頓都能證明是小偷盜用他的身份，所以這些費用他都不用支付。而諾頓也幽默的說，他的舊駕照就像一個「禮物」一樣，一直被人們愛戴和使用。