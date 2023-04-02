基進黨主席在洛城探討台灣民主能否承受中國滲透

全體參與的民眾們與主講人一同大合照，更一起高呼口號支持台灣的口號。（記者張庭瑜/攝影）

台灣基進黨新任主席王興煥，應台灣人公共事務會（FAPA）之邀，4月1日（週六）在洛杉磯台灣會館與鄉親們相見歡。他分享了許多敏感議題，如台灣如何在面對中國的強權威脅下自保，國內民主的現況和住民自決等，吸引許多關心台灣未來的台美人，與其交流、分享他們對台灣未來的看法和關切。

王興煥在法國巴黎第八大學攻讀哲學系，並獲得博士學位。他在網路上以筆名「格瓦推」發表過多篇政論，之前也擔任過基進黨秘書長。上任主席一職後，即主張台獨，認為台灣必須擺脫中華民國，進一步推進台灣獨立。此次訪美也是他上任後的首次海外之旅。從3月17日起，他在西雅圖開始了美國之旅，一路旅行到洛杉磯和聖地牙哥，並將在4月2日返回台灣。

儘管他曾在歐洲旅居16年，但他表示在美國的短暫停留，讓他深刻地感受到美國的強大和領導世界的底氣。他發現，儘管美國各個城市有所不同，但作為一個聯邦國家，每個州都有其獨特性，而聯邦政府的權力相對較小，這次在美國的經歷讓他印象深刻。

王興煥受訪時強調，當民主制度成為敵對極權國家滲透台灣的工具時，民眾必須採取行動。民主制度是國家生存與發展的重要制度，但台灣的民主制度也可能成為敵對勢力滲透台灣的工具。儘管民主機制可能會變成安全的破口，民眾不能因此而放棄民主。相反地，民眾需要尋找方法，在捍衛民主的同時保護我們的共同體生存和發展。面對全球以美日為首的防堵中國擴張的聯盟，以及中國威脅逐漸實質化的情況下，台灣民主制度的表態對台灣來說非常不利。因此，民眾必須思考如何在捍衛民主的同時，保持對民主自由陣營的支持。

王興煥也指出，台灣的選舉投票 率下降，尤其是年輕人和中產階級的投票率，並非只是因為經濟因素或公民意識不足。相反地，去年的選舉缺乏公共議題和討論，幾乎被血緣、娛樂和八卦等非公共議題主導。然而，國際形勢卻在不斷變化，包括中國的軍事演習等事件，使台灣選舉需要更多具有公共性的議題和討論。因此，他呼籲政黨應該在選舉中設定與台灣生死存亡有關的重大公共議題，並讓大家在投票時做出更理性的決策。這不僅可以提高選舉投票率，也可以讓台灣的選舉更加重視國家安全和發展等關鍵議題。

王興煥強調了他在每一站的演講都會提到台灣會堅定地站在以美國為首的防堵中國擴張的陣營中，並且他也反駁有人散佈的「美國會放棄台灣」的陰謀論。他認為台灣已經堅定地站在美國一邊，因為台灣不想被中國統治，而美國也不會放棄台灣，這是基於美國和台灣的利益共同一致性的結果。他指出台灣的地緣戰略位置決定了它是中國擴張的破口，如果台灣被中國拿下，不僅會影響美國在國際上的影響力，也會危害美國的經貿利益，甚至會危及美國的國土安全。因此，保護台灣不失是基於美國的利益。