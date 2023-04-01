郭台銘下周訪洛杉磯 向僑界演講科技經濟

鴻海創辦人郭台銘訪美將在洛杉磯演講。(聯合報記者黃仲明／攝影)

鴻海創辦人郭台銘 計劃下周訪問洛杉磯，展開其為期三天訪洛科技與經濟開拓之旅。一般認為，郭台銘此行是為2024選總統暖身。郭台銘此行至少有一天與下周到訪的台灣總統蔡英文同在洛杉磯。

消息來源表示，在完成美國東岸及舊金山拜會，演講及和華府玉山科技協會及舊金山美西玉山科技協會餐敍行程後，郭台銘應南加 州玉山科技協會及世界華人工商婦女企管協會南加州 分會共同邀請，4月3日(星期一)出席兩會在聖蓋博喜來登酒店聯合舉辦的「郭台銘先生訪洛杉磯科技經濟開拓之旅分享演講會」及餐會，郭台銘將進行30分鐘的主題演講；南加玉山科技協會理事長Harrison湯也將在演講會上主講AI人工智能。

郭台銘預計到洛時間為3日星期一，與蔡英文5日星期三訪洛相隔兩天，但因郭台銘計劃在洛三天，兩人預計將會有一天交匯。兩人會不會見面？消息人士表示，應該不會刻意見面，但也不完全排除兩人可能都同時受邀參加此間的大型歡迎活動。

郭台銘此次訪美之行以科技和經濟作為主題，一再強調不談政治。但坊間認為，郭台銘此行也是為2024台灣總統大選暖身。不過坊間也有人士認為，到目前為止，國民黨的提名人名單尚未出爐，可能是郭台銘此行刻意避開總統大選議題的主要原因。

因此，3日的南加州僑社歡迎會預計有400名嘉賓，主要來自科技和經濟和商業界，也有部分社區僑領受邀參加。

據悉，郭台銘計劃下周晚些時候返回台灣，回到台灣之後還計劃前往日本，展開相同主題的科技與經濟之旅。