雲霧繚繞山頭白雪 亞市華人疑似富士山下

30日中午時分，大片雲朵在湛藍的天空中漂浮。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 縣華人 聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia ），3月29日、30日再次接連兩天降雨後，靠近山脈的地區出現雲霧繚繞的美景，再加上近在咫尺的雪山，華人看到此景後感慨，「太美了，我懷疑自己是住在瑞士雪山還是日本富士山。」

視頻來源：記者邵敏

30日上午8時30分左右，亞市剛下過一場雨，急雨驟然停歇後，靠近北邊山脈的地方，雲霧從山谷升起，並很快瀰漫開來，與天空的大片雲層纏繞，分不清哪是雲哪是霧。遠遠望去，山腳下的居民住宅隱藏在雲霧中，城市的金線輕軌列車也彷彿從雲霧中穿過，場景美不勝收。

近期連續低溫降雨，導致山間積雪增多，亞市居民抬頭就可以看見不遠處的連綿雪山。到了中午時分，雲霧逐漸散去，大片雲朵在湛藍的天空中漂浮，近處的山坡被陽光照耀得明暗有致，像極一副絕美的畫作。