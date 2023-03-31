贓車遭警車追緝引槍戰 10號公路仍在關閉中

被通緝贓車遭警車追緝引槍戰，10號公路聖蓋博谷路段仍在關閉中。(KTLA)

10號公路蒙特利公園 與東洛杉磯 段因槍擊案，31日從上午至下午的全綫關閉，導致洛杉磯地區南北交通樞紐長達數小時的交通中斷。洛杉磯縣警察 局31日下午發佈公告對槍擊案進行說明。

洛縣警局的通告表示，31日星期五上午10點10分左右，蒙特利公園警員發現了當天上午早些時候洛杉磯縣警察局報告的一輛因搶劫而通緝的車輛。當嫌疑車輛從大西洋大道向北行駛接近 10 號高速公路時，警察試圖對車輛進行交通攔截，但嫌疑車輛負於頑抗，繼續在大西洋大道轉上10號高速公路往西行駛，在靠近中央分隔線的車道路肩處故障。

嫌疑人隨後下車並徒步穿過10號公路向南逃躥，警員步行跟踪嫌犯，嫌疑人拿出槍，警官先開槍，嫌犯當場被宣布死亡。現場發現了一支槍，有一名警員在追逐中受了輕傷。

目前本案仍在進一步調查取證當中，10號高速公路的東向和西向車道仍將保持關閉，直至另行通知，

警方呼籲任何了解此一案件信息的民眾撥打323-890-5500聯繫洛杉磯縣警長局兇殺案調查組，匿名提供信息可以撥打800-222-TIPS (8477) 致電“Crime Stoppers”，或使用網站 http://lacrimestoppers.org