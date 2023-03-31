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橙縣亞裔藥劑師詐欺醫保 罰款近400萬和解

洛杉磯訊
橙縣阮姓藥劑師向聯邦醫療保險詐欺處方藥費用，同意支付近400百萬美元罰款和解。（藥物示意圖：Pexel）
橙縣阮姓藥劑師向聯邦醫療保險詐欺處方藥費用，同意支付近400百萬美元罰款和解。（藥物示意圖：Pexel）

聯邦司法部30日宣布，在橙縣杭廷頓海灘（Huntington Beach）經營業務的越南裔阮姓藥劑師（Gisele Nguyen），承認她以欺詐方式向聯邦醫療保險（Medicare）收取費用、但從未分發藥物，同意支付 393萬3993元罰款同檢方達成和解。

據聯邦檢察官表示，自2014年1月1日至2018年12月31日，阮姓藥劑師透過自己冠名（Gisele Nguyen）的公司，利用園林市（Garden Grove）的那帝可藥局（Natico Pharmacy）的名義，向聯邦醫療保險計劃D部門申請處方藥物的收費。但根據檢方藥物庫存紀錄顯示，那帝可藥局從批發商購入的藥物，明顯少於他們要求收費的金額。更重要的是，這些處方籤藥物並未真正的分發給聯邦保險受益人。

司法部民事案件局（Justice Department’s Civil Division）主管博因頓（Brian Boyton）表示，聯邦醫療保險是一個為數百萬名美國人提供醫療保健服務的計畫，司法單位將全力追究那些用不實收費來詐欺醫療保險的人。

司法部門表示，這起案件表現了政府政府對於醫療詐欺的重視。若有人發現相關的詐欺、浪費、濫用，或管理不善的行為，可以透過撥打800-HHS-TIPS或800-4478477，向聯邦衛生部（U.S. Department of Health and Human Service Office）舉報。

聯邦醫療保險 司法部 詐欺

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