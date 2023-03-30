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警察變身服務生？洛縣天普警分局和商會替特殊奧運募款

記者張宏/洛杉磯即時報導
天普警員給每一個用餐的顧客服務，以小費的形式換來大家對殘奧會的支持。（記者張宏／攝影）
天普警員給每一個用餐的顧客服務，以小費的形式換來大家對殘奧會的支持。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣警局天普分局29日聯合羅斯密商會在羅斯密（Rosemead）的888海鮮酒樓舉行慈善募款餐會用於支持殘奧會，現場兩百多名社區代表參與。警察也變身為服務生，為大家端菜服務作為回饋。

天普警分局隊長Erin劉表示，希望借助這個機會團結亞裔團體支持特奧會，特奧會因為疫情停辦兩年，今年再次重啟很需要各界的幫助。讓這些特奧運動員不用自掏腰包就能參加奧運會。這次募款目標1萬元已順利達成。

羅斯密商會會長冉瑞宜表示，在主流社區常舉辦類似活動，在華人社區舉辦這樣警民交流獻愛心的活動，今年是第二次在羅斯密舉辦。去年的善款是用於資助警察學校的學生，這筆善款已培養八名高中生接受實習警察教育，其中兩名是華人女生。當天的活動吸引200多名各界人士支持，大家慷慨解囊為特奧會捐款，不僅和特奧運動員近距離接觸，了解他們的需求，同時也拉近警民關係。屆時20多名執法人員還會和特奧會運動員在運動會上一起慢跑20哩。

社區愛心人士張國興和鄧洪等人積極參與，並獲得天普警分局局長Mark Reyes嘉獎。張國興表示，他2015年就加入支持特奧會的項目，永不放棄追求理想是特奧會的宗旨。洛杉磯縣警局新任局長上任後也很願意幫助有需要人士，他也會積極配合主流社區。他在幫忙警局打電話邀約華人代表出席這個活動時，大家都很積極踴躍，華人企業家比八年前更有財力和意願為社區獻愛心。

鄧洪表示，特奧會是鼓勵殘障人士能參與運動，輸贏不重要，重要的是參與。華人多年來一直支持特奧會，他很榮幸能夠共襄盛舉，同時鼓勵更多人關心特奧會和殘障人士，他們需要更強大意志力面對很多困難，很需要大家鼓勵。

天普警員給每一個用餐的顧客服務，以小費的形式換來大家對殘奧會的支持。在廚房門口，警員們一字排開等著端菜，一些湯水比較燙手，警員也毫不在意。不過在場民眾也很給力，警員每每端菜上桌，大家都給予熱烈掌聲表示感謝和鼓勵。

該活動是天普警局持續多年的愛心項目之一，殘奧會能改變更多人的生活，讓更多需要幫助的人感受到運動帶來的歡樂。同時讓有殘障的兒童和成人感受到生命的美好和這個世界的善意。警局呼籲大家和天普警察局一起，傳遞殘奧會的聖火，照亮每一個需要幫助的角落。

在廚房門口，警員們一字排開等著端菜。（記者張宏／攝影）
在廚房門口，警員們一字排開等著端菜。（記者張宏／攝影）
洛杉磯縣警局天普分局29日聯合羅斯密商會在羅斯密（Rosemead）的888海鮮...
洛杉磯縣警局天普分局29日聯合羅斯密商會在羅斯密（Rosemead）的888海鮮酒樓舉行慈善募款餐會用於支持殘奧會。（記者張宏／攝影）
羅斯密商會會長冉瑞宜（左二）、社區愛心人士鄧洪（左三）和張國興（右五）、天普警分...
羅斯密商會會長冉瑞宜（左二）、社區愛心人士鄧洪（左三）和張國興（右五）、天普警分局隊長Erin劉（右四）等人合影。（記者張宏／攝影）
參與民眾和警員合影。（記者張宏／攝影）
參與民眾和警員合影。（記者張宏／攝影）
天普警員給每一個用餐的顧客服務，以小費的形式換來大家對殘奧會的支持。（記者張宏／...
天普警員給每一個用餐的顧客服務，以小費的形式換來大家對殘奧會的支持。（記者張宏／攝影）
張國興（左一）和天普警局特奧會合作專員Ernest Bille（右一）與特奧運動...
張國興（左一）和天普警局特奧會合作專員Ernest Bille（右一）與特奧運動員合影。（記者張宏／攝影）

天普 華人 警察

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