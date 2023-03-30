Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

家住洛杉磯縣天普市（Temple City）的華人H女士，近日遇到了一件棘手的事，她在通過Zelle轉帳時不小心填錯帳戶，2000多元就這樣被錯誤地匯入他人帳戶。儘管知道對方是誰，甚至知道對方住址距離自家不足十分鐘車程，也無法追回這筆錢。

H女士說，匯款當天因為她比較忙，就請老公幫忙通過Zelle轉帳給她的一位客戶。但在操作時，老公卻不小心將錢匯給了另一個曾經轉過賬且名字相近的帳號。 「我們第一時間就意識到轉帳出錯，立刻打電話給收到錢的對方解釋情況；Zelle通過電話號碼轉帳，所以能清楚看到對方的號碼。我們希望對方能將錢原路退還。對方一開始認為我們是騙子，在我們解釋並通過與他們協商之後，對方才同意把錢還給我們。大家隨即相約一起去銀行，當面處理相關退款流程。我們還發了感謝對方的消息，因為覺得畢竟給對方造成麻煩。」

然而，到了約好的時間，對方卻並未如約出現在銀行。H女士說：「無論發信息還是打電話，對方一概不回應。到後來，甚至把我們的號碼屏蔽了，電話根本打不通。」

在H女士朋友的提醒下，她想到可以通過手機 號搜索到對方的微信 。在看到對方的頭像和朋友圈內容後，H女士意識到她曾在對方那裡買過糕點，當時甚至還幫對方介紹過生意。

在試圖通過幾個微信群問詢求助時，H女士發現，她竟然有和對方有不少共同的微信群聊。消息一經擴散，對方總算在微信群裡「現身」，並開始公開和H女士就此事對質，並責怪H女士「沒事找事」。 H女士說，「對方的說辭是『在約定的時間去過銀行，但未見到我。』」幾經交涉，對方總算再次答應去銀行當面核實後退錢。

這一次，對方如約來到銀行。然而銀行表示，對方的賬戶因H女士提出過申訴已被凍結，無法處理原路返回。須H女士同意才能使帳戶解凍，並至次日才能處理原路返還。於是，H女士很快與銀行聯繫將對方的帳戶解凍，並一再囑咐對方隔天通過手機銀行原路退還這筆錢。

沒想到，對方態度竟又一次發生了一百八十度的轉變。到了第二天，對方表示他們已「仁至義盡」，沒有任何義務再繼續配合H女士，甚至開始對H女士進行言語攻擊。無奈之下，H女士只得再次求助銀行，但銀行表示他們沒有權利干涉對方帳戶。 H女士說，「對方堅持說這是銀行的事，並聲稱銀行已經從他們的帳戶上將錢扣回去了。可當我要求對方提供截圖，他們卻避而不答。」

幾經糾纏，H女士最終無奈放棄。她說，「我本想去報警，但想到就2000多塊錢，不想這麼麻煩。再說這種金額警察 一般也不會管，最終我就選擇放棄。其實，對方家離我家非常近，開車不到十分鐘，大家又都是做生意的同行，這麼做實在是很難看。」