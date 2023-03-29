洛縣圖書館入圍全美博物館／圖書館服務獎章決選名單

洛縣圖書館入圍2023年全美博物館和圖書館服務獎章決選名單。（洛縣圖書館）

國家博物館 與圖書館 服務學會（The Institute of Museum and Library Services）29日公佈2023年全美博物館和圖書館服務獎章入圍名單，30家最後入圍者中，洛杉磯 縣公共圖書館榜上有名。加州共有六家圖書館和博物館入圍。

全美博物館和圖書館服務獎章，是國家授予對社區產生重大影響的博物館和圖書館的最高榮譽。 25 年來，該獎項表彰了在社區服務方面表現卓越的機構。加州本年度入圍的除了洛杉磯縣公共圖書館外，還包括安那罕公共圖書館（Anaheim Public Library）、San Mateo County Joint Powers Authority（San Mateo, CA）、洛杉磯發現科學中心（ Discovery Science Center of Los Angeles aka Discovery Cube，Sylmar, CA）、聖地牙哥我們的博物館（Museum of Us，San Diego）、河濱美術館（Riverside Art Museum，Riverside）。

洛杉磯縣圖書館館長 Skye Patrick表示，洛縣圖書館非常榮幸能夠入圍2023年IMLS國家獎章評選，洛縣圖書館致力於為洛縣的所有人消除訪問障礙，這一提名證明了圖書館工作人員每天為改善洛杉磯社區的生活質量所做的重要工作，幫助所有年齡段的居民學習、成長和茁壯所作出的努力得到肯定。

為慶祝這一榮譽，IMLS鼓勵洛杉磯縣圖書館的社區成員使用標籤#ShareYourStory 和#IMLSmedals在社交媒體上分享他們的故事、回憶、圖片和視頻，並在Twitter、Facebook和Instagram上與 IMLS互動。如需更多信息，請訪問IMLS網站。

國家獎章獲得者決選名單將於5月下旬公佈。獲獎機構代表將在今年夏天的全國頒獎典禮上接受表彰。

洛杉磯縣圖書館成立於1912年，是全美最大、最具創新性的圖書館系統之一。它提供具有文化敏感性和動態的館藏、項目和服務，以滿足洛杉磯縣所有居民的識字、信息、個人致富和娛樂需求。洛杉磯縣圖書館共有85個社區圖書館、一個機構圖書館和15輛車的流動車隊（包括四輛Bookmobiles、六輛MākMō、三輛初級掃盲車和兩輛流動外展車）為洛縣3000平方里的340萬居民提供服務，要了解更多信息，可訪問LACountyLibrary.org。