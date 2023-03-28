影/車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

加州公路巡警局正在調查這起狂野的車禍，所幸無人受重傷。（Anoop Khatra via Storyful）

洛杉磯查伍斯(Chatsworth)地區附近的高速公路上，一輛皮卡的左前車輪突然脫落，飛向在隔壁車道行駛的轎車，轎車隨即在空中旋轉，並墜落在地面上。加州 公路巡警局(CHP)正在調查這起狂野的車禍 ，所幸無人受重傷。

事故發生在3月23日，地點在查伍斯地區De Soto大道附近的118高速公路上，車禍全過程被開在飛天轎車後的一輛特斯拉 的攝像頭記錄下來。

視頻素材來源：Anoop Khatra via Storyful/記者子為後製

根據錄像顯示，一輛深色的起亞（KIA）轎車行駛在一輛雪佛蘭（Chevrolet）皮卡車的左側車道，當轎車逐漸靠近皮卡車時，皮卡車的左前車輪突然脫落，並飛向起亞轎車，導致轎車在空中旋轉幾圈，然後車頭墜回高速公路，最終翻滾回正，車因碰撞地面飛出許多碎片。

加州公路巡警局巡官哈弗（Weston Haver）在接受KTLA採訪時表示，在高速公路上行駛時，劇烈的車禍可能會發生在眨眼之間。所幸，駕駛起亞轎車的29歲女子並沒有受到重傷，成功走出她翻轉墜地的車輛。哈弗認為，起亞車主只受到輕傷的原因之一是她繫好了安全帶。

根據加州公路巡警局調查，目前沒有任何一位涉案的駕駛員存在超速或不當駕駛的問題。哈弗表示，就當下情況而言，皮卡車的駕駛員，來自卡諾加公園（Canoga Park）的24歲男子，不太可能面臨刑事指控。

加州公路巡警局官員目前仍在調查這輛皮卡車的改裝歷史、上次維修時間、和其他可能導致輪胎鬆動的原因。

記錄下車禍全程的特斯拉車輛，也被起亞轎車飛出的碎片損壞，但駕駛特斯拉的司機Anoop Khatra並未受傷。