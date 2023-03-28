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田州校園槍案六死 加州、洛縣教育界撫助師生家長

記者丁曙／洛杉磯即時報導
田納西州納許維爾基督教聖約小校發生槍擊案，校方和警察緊急撤離學生。（美聯社）
田納西州納許維爾基督教聖約小校發生槍擊案，校方和警察緊急撤離學生。（美聯社）

田納西州納許維爾基督教聖約小學(The Covenant School)27日上午驚爆槍擊案，造成三名學生和三名教職員工身亡，加州學校主管協會致信家長安撫、洛杉磯教育局提供資源幫助學生家庭。

洛杉磯縣教育局（LACOE）局長Debra Duardo博士指出，在悲慘的學校槍擊事件發生後，她非常悲傷地再次與教育界聯繫，分享資源以支持學生、教職員工和家庭。洛縣教育局向納許維爾聖約學校的學生、教職員工和家庭，以及因三名學生、一名教師、一名監護人和一名校長喪生而受到影響的人們表示哀悼。

她強調，重要的是要知道，槍枝暴力事件會影響兒童和成人。洛杉磯縣教育局匯集了部分資源，為教育工作者以及家長和監護人提供支持，幫助他們與學生討論槍枝暴力、他們的安全和他們的感受。包括「校園暴力預防：主管和危機小組指南」（School Violence Prevention: Guidelines for Administrators and Crisis Teams），「國家兒童創傷壓力網絡與兒童談論槍擊事件」（Talking to Children about the Shooting，The National Child Traumatic Stress Network) ，「全國學校心理學家協會與孩子談論暴力：給家長和老師的建議」（Talking to Children About Violence: Tips for Parents and Teachers）等。如果學校有人正在經歷精神健康危機，請撥打 1-800-854-7771 或撥打 988 聯繫洛杉磯縣訪問熱線。

加州學校主管協會（ACSA）發表致全州家長公開信，對發生在田納西州納許維爾(Nashville) 基督教聖約學校的事件深感震驚和悲傷。如果您的孩子有任何問題或疑慮，學校輔導員隨時準備提供幫助。如果學生對此悲劇需要幫助，鼓勵他們與輔導員或其他可信賴的成年人交談。

此外，協會保證，學生的安全是該會的首要任務。協會不斷審查學校的安全措施，確保盡一切努力保護學生和教職員工。同時還敦促每個人「見疑即報」，在看到或聽到任何可能對學校安全構成潛在威脅的事情時大聲說出來。在整個本週，協會的重點將放在學生的心理、情感和身體健康上，將納許維爾社區銘記在心。

教育局 洛杉磯 槍擊

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