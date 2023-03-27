南加2青少年在商場停車場槍戰共開40槍 現均被捕

2月初在棕櫚沙漠市一處購物中心停車場發生槍案，兩名19歲青少年因兩方幫派不合引發槍戰，共開約40發子彈。（圖片來源：河濱縣警察局官網）

南加 河濱縣（Riverside）2月份發生一起槍擊案，兩位青少年持槍在購物中心的停車場開槍，當地警方23日終於將兩人逮捕歸案。

據河濱縣警局（Riverside County Sheriff’s Department）指出，兩名嫌犯分別是19歲的亞當斯 （Allen Adams），和同歲的阿爾瓦拉多（Alexander Alvarado），皆為聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）阿特蘭多（Adelanto）的居民。

亞當斯和阿爾瓦拉多2月2日下午2點左右，在棕櫚沙漠市（Palm Desert）一處購物中心停車場發生槍戰。警方調查發現，兩人在停車場內藉汽車 為遮掩物，開始槍戰。警方透露，這場槍戰與當地幫派有關，兩人來回開了近40發子彈，幸運的是沒人受傷。

兩人在警方抵達現場前就逃離現場。警方在歷經一個月多的追捕，近日終於在海厄茲維爾街（Hyattsville St.）11100號找到他們，並將他們逮捕歸案。

目前兩人開槍的動機都尚未調查清楚，任何人如有相關資訊請撥打760-836-1699，聯絡河濱縣警局調查員希克奧克（William Hickok）。