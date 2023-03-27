洛城華人夫妻有保險 為何房宅因火災修3年仍面目全非？

三年期間，王先生一家人數次搬家。（受訪人提供）

洛杉磯縣麗浪多灘市（Redondo Beach）年逾80歲的居民王先生和家人，自2020年自住的房屋起火損壞被迫離開後，至今都未能再搬回自己的家。此後，不僅遭遇被建築承包商詐領保險 賠償金，後續理賠還被保險公司消極對待。眼看三年過去了，王先生的房子還是「面目全非」的樣子。

王先生說，房子在火災中被損壞後第一時間去找保險公司理賠，起先還是非常順利，保險公司反應很快，態度也積極。由於王先生對工程建設完全不了解，在選擇修繕房屋的建築承包商時，就選用了保險公司推薦的一家建築承包商。 「我想畢竟是全美第一的保險公司，他們推薦的建築承包商應該有做過背景調查，肯定比較我找的更有保障。」

火災後，王先生一家人被迫從自家搬出來。他們在保險公司的資助下，將全部家當裝箱打包，大大小小的箱子一共有400多件。

保險公司導致項目開工延遲

沒過多久，問題就出現了。王先生受損的房屋，明明是一幢外觀完整、僅部分區城因火災受損的房屋，保險公司一開始卻執意將該房屋的修繕認定為「新建」項目。後來經通過公家的損失評估師（Public Adjusters）的介入，保險公司才最終接受這是一個「改造」項目。

然而，整個交涉過程持續了一年多，直到2021年4月，保險公司才為這個項目開出8萬多元的理賠支票 。

承包商詐領理賠支票

王先生當時收到的保險理賠支票上的領款人只有王先生本人、王先生的房貸銀行和公家的損失評估師。但是，項目建築承包商卻要求王先生將支票寄給他們。王先生以為這是「正常流程」，就將保險公司開具的支票都給了建築承包商。

王先生的女兒說，「承包商的名字根本就不在支票上，但是他們還是設法兌現支票。就這樣反覆多次，他們從我父母那裡獲得約26萬元的付款。承包商甚至連工程的提案都還沒有準備好， 就開始騙我父母說這個錢需要先支付給他們作為押金。我父母年紀大了，不懂這些，又基於對保險公司推薦的承包商的信任，就把支票給了他們。 」

拿錢不辦事

然而，錢給了不少，王先生的房子卻遲遲沒見到有任何動靜。受損後的房屋只是被拆成一個「空架子」，之後就放在那裡，一直無人問津。王先生說，他租住的房子離待修繕的老房子很近，但他幾乎從來沒有看過房子裡有工人出現。

而承包商卻堅持認為，是王先生對房屋多次提出要求才導致了項目的拖延。而王先生女兒表示，承包商從一開始就遲遲不出方案，反而詢問王先生想法，一個對建築工程一無所知的老人能有什麼想法，只是在一味耗費時間。然而，工程公司後來卻藉此認為是由於王先生的要求，才導致他們無法制定方案，工期被耽誤。 」

就這樣，原本承包商在簽約時說差不多四個月即可結束的工程，卻一直沒有進展。王先生說，「承包商跟我們解釋過各式各樣的原因；除了責怪我們提出自己的意見以外，還找過受疫情 影響，建材漲價等等各種理由。」

保險公司停止賠付 無奈再度搬家

在房屋失火兩年後的一天裡，王先生突然接到保險公司電話，被告知保險公司將不再支付他們的臨時安置住所。這突如其來的變化，更是在這個本來就被拖至遙遙無期的項目雪上加霜。

當時房屋失火後，保險公司承諾是支付出險後兩年的生活成本。自從王先生一家被迫從失火屋中搬走，保險公司一直為他們支付了臨時出租房的開支，以及王先生家裡400多件的打包行李倉儲費，如今兩年期限已至。

但是，王先生一家認為，一開始保險公司執意定義這個項目為「新建」項目，後來又改為承認其為「改造」項目，僅此過程就耗費一年多時間，這也將工程整整推遲一年。所以，保險公司應該為此延長為他們支付一年的生活成本。

如今，由於保險公司突然宣布不再為租屋買單，王先生又無法承擔現在的居住和倉儲成本，一家只能被迫選擇再次搬家。經由朋友幫助，才尋得一處新住所，每月房租及水電費用支出就高達5000元。之前存放在倉庫的400多個箱子，如今也只能堆放在住處。王先生說：「現在的生活非常困難，生活環境也極差。」

更糟糕的是，之前家裡的所有生活用品都被打包進了箱子裡。王先生說，他們哪曾想到，工程會拖著麼久，更不曾想到這一搬出來就是兩年，現在很多東西根本無法從400個箱子裡找出來，任何生活物件上的需要，都意味著需要重新購買。

王先生說：「我們一直打電話給保險公司理賠員，也發過很多郵件和信息，都沒有回覆。偶爾回覆時，理賠員總像是第一次聽到我們的問題一樣，只是說會去調查，但從來沒有後續回覆。我女兒也曾經嘗試過幾次投訴，也都石沉大海。」

王先生的女兒說，「後來我們僱用了專業的屋主代表，他才發現保險公司竟然已經關掉了我父母的案子。後來在他的幫助下，我們才得以讓保險公司重新打開案子。但此後與保險公司聯繫依舊很難。每次我們打電話過去，他們都只是說會『在仔細研究』。」