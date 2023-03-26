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影/南加河濱縣鑽石谷湖野花盛開美不勝收 遊人如織

記者啟鉻／河濱即時報導
鑽石谷湖遊人劇增停車場一位難求。（記者啟鉻／攝影）
鑽石谷湖遊人劇增停車場一位難求。（記者啟鉻／攝影）

南加3月間正是野花盛開季節，多個地方可以看見加州罌粟花及多種花卉綻放美景。內陸河濱縣鑽石谷湖（Diamond Valley Lake )園區內就有多條賞花步道，尤其今年經過多次連續春雨，野花開放正旺。不少居民在周末駕車前往，賞花步道現人潮，其中就有不少華人，有的是全家老少一起，有的是年輕戀人，一些華資旅遊公司也趁此增加赴鑽石谷湖季節賞花的項目。

視頻來源:記者啟鉻

南加地區自2023年初以來，經歷多次連續降雨天氣，25日（周六 )出現藍天白雲的大晴天，來自洛杉磯、橙縣及內陸帝國不少城市的居民，紛紛駕車前往海梅特市（Hemet）鑽石谷湖欣賞野花綻放，觀賞湖光山色。由於駕車人多，在入口處等候進入的車輛排起長隊，停車場車位也是一位難求，一些人不得不將車停在山下停車場，步行約半個小時進入園區。在停車場還有華資旅遊公司巴士，業者也不想錯過賞花季節帶來的商機。

鑽石谷湖賞花步道逾4.5哩長，由南加大都會水局負責管理，這裡的湖水也是南加地區居民重要的飲水資源。在湖岸北部山坡地，遊人可以沿著多條步道欣賞兩邊野花盛開。這裡有加州罌粟花（California poppies ）、藍色阿羅約羽扇豆花（blue arroyo lupines ）、紫色吊鐘花（purple Canterbury bells）、黃色牧場主琴頸花（yellow rancher's fiddleneck）、白爆玉米花（white popcorn flowers）以及粉紅女傭花 （pink red maids ）等，其它還有不少不知名的小花點綴其中，把整個湖景園區裝飾得分外美麗。遊人不僅可以賞花，也可以乘坐旅遊船暢遊湖區，也可在湖區釣魚。

管理方規定，步行道賞花者不得離開步道，更不要去採摘野花。由於園區經常會有響尾蛇出沒，也提醒遊人當心。鑽石谷湖是人造湖，屬於水庫，提供的休閒服務包括遊船、釣魚以及越野腳踏車騎行，但湖區禁止游泳。

從賞花步道主入口前進十餘分鐘，就到了加州罌粟花開放規模最大的景區，這裡遊人最多，紛紛在這裡取景拍照，導致步行道擁堵。遊人中以華人及其他亞裔居民較多。遊人魏先生表示，他來自聖伯納汀諾縣科爾登市，2019年春季曾到此賞花，經過疫情大流行後再次來到這裡賞花，沒想到會有這麼多人前來，確實覺得疫情大流行徹底結束了。

來自派里斯市的白人居民埃爾克夫婦表示，前來鑽石谷湖賞花的遊人之所以增加，與附近艾辛諾湖市因擔心遊人過多，破壞景區，因而關閉步行者峽谷（Walker Canyon）賞花區有很大關係。

鑽石谷湖賞花步道開放時間：周三至周日上午6時30分至晚上6時 ，但開放時間的下午5時後就不准進入。

費用 ：停車費11元，步道費每人四元。園區拒絕遊客攜帶寵物入內。

鑽石谷湖野花盛開。（記者啟鉻／攝影）
鑽石谷湖野花盛開。（記者啟鉻／攝影）
駕車等候排隊入場。（記者啟鉻／攝影）
駕車等候排隊入場。（記者啟鉻／攝影）
鑽石谷湖野花盛開。（記者啟鉻／攝影）
鑽石谷湖野花盛開。（記者啟鉻／攝影）
鑽石谷湖賞花步道遊人劇增。（記者啟鉻／攝影）
鑽石谷湖賞花步道遊人劇增。（記者啟鉻／攝影）
鑽石谷湖野花盛開。（記者啟鉻／攝影）
鑽石谷湖野花盛開。（記者啟鉻／攝影）
鑽石谷湖賞花步道遊人劇增。（記者啟鉻／攝影）
鑽石谷湖賞花步道遊人劇增。（記者啟鉻／攝影）
鑽石谷湖遊人劇增。（記者啟鉻／攝影）
鑽石谷湖遊人劇增。（記者啟鉻／攝影）

步道 南加大 加州

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