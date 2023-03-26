南加內陸這個城市野狗猖獗 3個月殺死300隻羊

河濱縣屬地野狗猖獗，居民家畜遭殃。（資料圖片）

南加 內陸河濱縣一個縣屬地野狗猖獗，居民對發生襲擊情況感到很恐怖，在過去三個月野狗攻擊並殺死了300隻羊，野狗還追咬一名孩童，最近一周，野狗攻擊導致31隻家畜死亡。

據當地媒體報導，在河濱縣屬地安扎（Anza），野狗襲擊家畜攻擊居民的情況已持續數月。這裡位於海梅特市（Hemet ）和坦密庫拉市（Temecula）之間，有大型牧場、道路很髒，並持續發生野狗攻擊，令居民財產無法得到保障。

當地21歲居民阿瓦洛斯（Alex Avalos）表示，21日一群野狗攻擊自家羊，共有一隻綿羊和30隻山羊被咬死。他將照片傳到臉書 上，在靠近圍欄附近數隻山羊堆在一起，身體都被撕裂，脖子上有血跡。這次野狗襲擊，讓阿瓦洛斯家損失了大部分家畜，只留下七隻綿羊和一隻山羊。

他說，這群野狗總共六隻，包括拉布拉多犬、哈士奇以及牧牛犬等。大部分家畜是遭攻擊致死，並沒有都吃掉，這種襲擊不是土狼和美洲獅幹的。一般來說，土狼會吃掉綿羊，美洲獅會選擇最弱的獵物，將家畜咬死後拖出去吃掉。

河濱縣動物服務部門目前尚無未確定，是哪種動物攻擊，負責人之一Kim Youngberg表示，正在調查，並盡全力提供居民幫助，包括提供獵捕攻擊動物的陷阱。他說，發生大規模襲擊家畜的情況不是頻繁發生，但在農村地區，這種情況或出現。動物服務部門先前還未接到居民報警電話，至3月23日才獲悉。