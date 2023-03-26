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洛縣13歲失蹤少女疑患憂鬱症 當局懸賞1萬籲協尋

洛杉磯訊
少女母親在記者會中哭的聲淚俱下，希望女兒早日歸家。（abc7截圖）
少女母親在記者會中哭的聲淚俱下，希望女兒早日歸家。（abc7截圖）

洛杉磯縣畢柯立維拉 (Pico Rivera)一名年僅13歲的西裔少女失蹤。據當地警方表示，該名少女最後一次被目擊是在3月23日（周四）凌晨約1時。 警方已公布少女照片，呼籲公眾提供任何相關線索，並提供1萬獎金給任何協助找到她的人。

失蹤女孩叫做特赫達（Annahi Tejeda），身高約5呎2吋（約159公分），體重約115磅（約52公斤），有著齊肩的波浪形黑髮和棕色眼睛。她失蹤前身穿黑色連帽衫和灰色和白色運動褲。她最後一次被人看到是在靠近羅斯密大道 （Rosemead Boulevard ）與白楊路（Gallatin Road） 附近的 7-11。

女孩母親透露女兒可能患有抑鬱症和焦慮症，希望公眾盡快能夠協助找回。警方也呼籲任何有相關線索的人立即聯繫當地警方。據悉，女孩失蹤前，與母親才大吵一頓，她出門時沒有攜帶手機。女孩家人猜測她有可能前往蒙地貝婁的親友家。

警方與女孩家人25日（週六）舉行新聞發布會，共同呼籲公眾提供任何與特赫達失蹤相關的信息，協助尋找她的下落。警方強調目前還沒有任何犯罪活動跡象，而特赫達失蹤背後還有許多未解決的問題。洛縣警方發言人胡塔克（Jodi Hutak）指出，這也是警方發出請求的原因，希望公眾能夠協助找到特赫達，讓她盡快歸家。

一位家庭成員表示，特赫達是一個說話輕聲細語、成績全優的學生，從未出現過類似情況，他們也從來沒有想到過她會失蹤，這很不尋常。特赫連失蹤前就讀位於羅斯密市的一所中學，學業平均成績高達4.0。

她的母親洛梅利(Cynthia Lomeli)在新聞發布會上痛哭表示，女兒可能患有抑鬱症和焦慮症，家人非常擔心她的安危，希望她能平安回家。而據監視器畫面，特赫達最後一次被目擊是在 7-11 便利店買零食後就失蹤了。警方正在調查她的手機和在線活動，希望找到更多線索。

任何知情者請致電 562-949-2421 聯絡畢柯立維拉警方。如果希望匿名提供信息，或匿名致電 800-222-TIPS (8477) 聯繫滅罪熱線。

失蹤少女疑似有憂鬱症等多重心理疾病。（abc7截圖）
失蹤少女疑似有憂鬱症等多重心理疾病。（abc7截圖）

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