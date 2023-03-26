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南加內陸快餐店被搶 2少年威脅殺死店員 1人才14歲

聖伯納汀諾訊
勝利谷一家「賽百味」 3 月 14 日被搶，兩名未成年人威脅殺死店員。（Getty Images）
勝利谷一家「賽百味」 3 月 14 日被搶，兩名未成年人威脅殺死店員。（Getty Images）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）勝利谷（Victorville）一家「賽百味」快餐店（ Subway shop ）被搶劫，嫌犯是兩名未成年人，其中一名 14 歲的男孩已被捕，另一名少年嫌疑人仍逍遙法外，警方正在通緝他。

根據勝利谷警察局的消息，案發在 3 月 14 日晚上 9 時 16 分左右，警方對位於 Hook Boulevard 「賽百味」發生的一起搶劫案作出回應。

一名女性受害者告訴警方，當兩名男性嫌疑人闖入商店並索要錢財時，她當時正在工作。警方文件指出，受害店員試圖逃跑時，嫌疑人攔住她並威脅要殺死她，嫌犯從收銀台搶走現金，然後徒步逃離現場。

加州公路巡警（California Highway Patrol）直升機協助警員找到竊賊。警方稱，其中一名嫌疑人很快被成功抓捕，而第二名嫌疑人跳過幾道柵欄進入附近的住宅區，警方隨後進行大面積搜尋，但沒有找到這名逃跑的少年，這名嫌犯被認為持有搶劫得來的現金。

這名被通緝的少年為黑人男性，身高約 5 呎 9 吋，身材瘦削。他最後一次露面時身穿運動風格的黑色連帽上衣、兩側有白色條紋的褲子、以及一雙白色鞋子，具體年齡未知。

第一名14歲的嫌疑人現因非法拘禁、刑事威脅和持械搶劫等重罪被逮捕。任何有信息的人都可以撥打 760-241-2911 聯繫警官 Bahena，或撥打 760-956-5001 聯繫 Sheriff's Dispatch，也可以撥打 We-Tip 熱線 1-800-782-7463， 或訪問 www.wetip.com 在線提交匿名舉報。

通緝 警察 加州

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