手牽手心連心 南加華人高中生環保公益活動

核桃市市長伍立倫（右）為活動發起人范嘉樂（Jiale Fan）頒發表揚狀。（記者張宏/攝影）

來自南加十所高中的一群學生聯合AEC特殊教育 機構，25日舉辦「保護生態手牽手、關愛兒童心連心」大型公益活動，由核桃 高中（Walnut High School）11年級學生范嘉樂（Jiale Fan）發起。

活動得到很多學生和家長響應與大力支持。范嘉樂表示，美麗女孩共同目標是保護世界的環境，通過漂亮的服裝，一起把這個世界變得更美好。這次活動主旨在於為社區宣導「生命與綠色擁抱、人類與生態共存」的環保理念。

她們使用可回收的原材料，包括塑料、報紙和聚乙烯材料等，並大膽運用到時裝中。自己設計並亲手缝制，同時从编舞到彩排都是大家自己想法。家长辅助把完善節目。

吳卓桐同學也是AEC特殊兒童教育組織成員，她說，成立特殊兒童教育社團目的是讓這些兒童更多機會展示自己，現在製作網站可以更好幫助他們。

核桃市市長伍立倫（Allen Wu）、核桃谷聯合學區教委佟儀（Tony Torng）、鑽石吧 市議員鄧嘉猷（Teng, Chia-Yu）和社區公益人士、學生家長上百人出席支持。民選官員們對學生們用自己方式為社區宣傳環保理念及關注特殊兒童善舉表示肯定和嘉許，為參與這次活動的學生頒發表揚狀。

參與和發起活動的學生分別是核桃高中的范嘉乐、巫姝瑶（Wendy Wu）、Sage Hill學校的吴卓桐 （Zhuotong Wu）、奇諾岡高中的Katrina Momeni、鑽石吧高中的郭明暄（Ming Xuan Guo）、Brea Olinda高中的冷秋雨(Angelo T. Leng)、爾灣高中的戴赛琳娜 (Selina Dai )、Aliso Niguel高中的胡莎娜 (Shana Hu)、Santa Margarita Catholic高中的白浩彤（Sunny Bai )、Corona Del Mar高中的陶思航（Miliya Tao)、阿罕布拉高中的的James Wu。