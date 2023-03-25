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喜慶節日前做慈善 羅省秉公堂派發長壽麵敬老

記者趙健／洛杉磯市即時報導
羅省秉公堂在華埠國泰老人大廈派發長壽麵，表達感恩和關愛。（記者趙健/攝影）
羅省秉公堂在華埠國泰老人大廈派發長壽麵，表達感恩和關愛。（記者趙健/攝影）

羅省秉公堂25日（周六）在華埠國泰老人大廈舉行了一場慈善慰問活動，向近300位長者派發長壽麵，並希望通過這種方式表達對長者的敬意和關愛，並為他們送上兔年祝福。

活動現場，義工們將包裝精美的牛油果長壽麵送到長者們手中。羅省秉公堂派送的長壽麵，不僅注重美味和營養，同時考慮到中華文化中的長壽含義，希望能夠為長者們帶來幸福和健康，祝福他們長壽安康。

羅省秉公堂主席聶澤英表示，秉公堂成立100多年來，一直傳承該項有意義的傳統，喜慶節日前做慈善。26日本周日羅省秉公堂將舉辦春宴祭祖感恩儀式，所以25日特地安排了這次慰問老人活動，希望給他們帶來溫暖，也希望通過舉辦這樣的活動，讓社會更加關注和照顧社區中的弱勢群體。

在國泰老人大廈居住了20多年的住戶委員會會長譚汝衡說，在這座16層的大樓裡居住200多位老人，很多老人都非常感謝華埠社團一直以來對他們的關心，特別是疫情期間，老人們收到了捐贈的食物和口罩，感受到來自社會的溫暖和祝福。

羅省秉公堂副主席周賜軒表示，疫情期間義工們非常辛苦，幫忙安排老人的生活起居，以及分配來自社會各界的捐贈。有些捐贈的食物若不合老人的口味，義工們都會把這些食物重新加熱處理，讓老人們吃上熱騰騰的美食

美洲羅省秉公總堂主總理周達昌當日特地從舊金山趕來參加慈善慰問活動。他表示，這是一個非常有意義的活動，希望這項優良傳統可以一代代傳承下去。

許多長者收到長壽麵後很感動，他們說「這份長壽麵不僅是一道美食，更是對我們年長者的尊重和關懷。」

活動現場，義工們將包裝精美的牛油果長壽麵送到長者們手中。（記者趙健/攝影）
活動現場，義工們將包裝精美的牛油果長壽麵送到長者們手中。（記者趙健/攝影）
活動現場大合照。（記者趙健/攝影）
活動現場大合照。（記者趙健/攝影）

華埠 疫情 美食

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