我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯宣布與台斷交 宣告稱：世界上只有一個中國

歐洲理事會演講挺烏克蘭 義總理：須停止的是普亭

移民局稱外國人可持旅遊或商務簽證找工作

記者趙健／洛杉磯市即時報導
USCIS確認外國人可以在持商務（B-1）和旅遊簽證（B-2）的期間申請新工作和參加面試。（Unsplash）
USCIS確認外國人可以在持商務（B-1）和旅遊簽證（B-2）的期間申請新工作和參加面試。（Unsplash）

美國科技業接連大規模裁員，導致不少在美國工作的外國人面臨簽證危機。美國公民暨移民局（USCIS）22日發佈消息，確認外國人持商務（B-1）和旅遊簽證（B-2）期間可以申請新工作和參加面試，這為不少身處「簽證危機」的被解聘者提供了緩衝。

移民局消息指出，尋找就業機會和參加面試都屬於B-1或B-2簽證期內的合法活動。不過，美國公民暨移民局同時強調，持B-1或B-2簽證的外國人可以找工作，但不能以此簽證工作。在找到顧主後，持B-1或B-2簽證的外國人必須將簽證身份轉為工作簽證後才可以開始工作。如果身份變更請求被拒絕，或新顧主需要員工在領事館或入境口岸的通知，則申請人必須離開美國或在開始新工作之前以有效身份重新入境。

這對於近期受科技業「裁員潮」影響的華人來說是一個利好消息。根據聯邦法律規定，如果被解聘者想維持H1-B工作簽證的有效性，必須在60天內找到新的工作。這對被解僱的外國人來說是非常大的壓力，特別是身處科技業裁員時期，想要找到一份合適的工作實屬不易。如今移民局確認持B-1或B-2簽證可以找工作的消息發佈後，讓那些無法在規定時間內找到新顧主的人，也有機會繼續留在美國安心尋找新工作。

根據layoffs.fyi網站數據顯示，今年以來美國已有340家科技公司裁員共計11萬2701人，僅是3月就裁掉超過2.3萬人。有關數據估計，約有三萬名以上持有臨時工作簽證的外籍工人被解僱。

之前在亞馬遜工作的華人吳女士說，自從得知被裁後，她就開啟了「地獄找工作模式」，每天沒日沒夜地瘋狂投簡歷和面試，最後好不容易在一個多月的時候找到了新工作，但是薪水卻比原先少了30%。可為了保持簽證的有效性，只能勉強接受。她說，「想想自己也還算幸運，這次裁員潮對於那些沒有工作經驗的畢業生或者即將要畢業的學生來說，打擊才是最重的。」

工作簽證 移民局 裁員

上一則

婦女歷史月 南加亞裔婦女從政成就亮眼

延伸閱讀

移民專頁／來美目的不符B簽證 被認欺詐

移民專頁／來美目的不符B簽證 被認欺詐
十年簽證恢復使用 中青旅辦公室恢復營業

十年簽證恢復使用 中青旅辦公室恢復營業
中國10年簽證恢復…返鄉潮湧現 機票恐「立刻漲價」

中國10年簽證恢復…返鄉潮湧現 機票恐「立刻漲價」
中駐美使館：入境中國10年簽證 3月15日起恢復

中駐美使館：入境中國10年簽證 3月15日起恢復
金山中領館：3月15日起 赴中10年簽重啟

金山中領館：3月15日起 赴中10年簽重啟
赴中國十年多次入境簽證 3月15日起可重新使用

赴中國十年多次入境簽證 3月15日起可重新使用

熱門新聞

亞凱迪亞商場停車場，一名華女3月17日遭遇持槍劫匪。（圖：受害人提供）

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

2023-03-19 21:59
宜家尋求集體訴訟和解，同意支付2425萬美元和解金。（記者趙健/攝影）

IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放

2023-03-20 17:00
由外送平台送來的食物大多是麥當勞或星巴克，有位居民多次收到一樣的商品，表示自己已經吃膩了。（取材自ABC7新聞截圖）

連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

2023-03-21 16:12
受害者們稱，M在假「平台」消失後，反而率先去警局報案，聲稱自己是受害人。（圖：受訪者提供）

殺熟盤詐案 「騙子先報警」 華人社區疑20多人受害

2023-03-19 02:20
美飛中5、6月機票價格。（記者邵敏／製表）　

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

2023-03-18 15:35
拉古納灘Selanne Steak Tavern的牛排餐。（米其林指南提供）

米其林新名單 加州南北6餐廳入選

2023-03-21 02:16

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲
中國全面開放？無PCR證明 南加華女飛上海被拒登機

中國全面開放？無PCR證明 南加華女飛上海被拒登機
賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關