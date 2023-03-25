婦女歷史月 南加亞裔婦女從政成就亮眼

南加州各級亞裔女性民選官員參加25日的婦女歷史月慶祝活動。（記者楊青/攝影）

南加州 亞太裔女性民選官員聯歡午宴25日舉辦，慶祝婦女歷史月，啟動亞太裔女性參政資源共享平台，期望充分發揮亞裔 民選官員、尤其是亞裔女性民選官員的經驗和人脈資源，推動加州和全美亞裔女性的參政熱情。

山景城學區（Mountain View S.D.）華裔教委吳孟臻主持活動，她開場表示，亞裔女性正在美國各個領域掀起波瀾，從以本年度楊紫瓊獲得奧斯卡最佳女主角的好萊塢到美國聯邦各級部門，亞裔女性在最近20年中表現越來越亮眼，目前，聯邦國會、加州議會和南加州地方民選官員中，亞裔女性占有77個席位。

國會眾議員 趙美心表示，過去兩年，亞裔女性無論在國會、地方市長選舉中都獲得驚人成績，亞裔女性還有更多的潛力可以開發。正在競選加州副州長的現任加州財務長馬世雲（Fiona Ma），以自己的親身經歷說明亞裔女性在參政路上「貴人扶持」的重要性。她表示自己當年只是一個每星期和兩三個客戶打交道的會計師，後來在父親的鼓勵下以試試看的心情參加公職競選，而在競選之初就得到趙美心等人的大力幫助，經驗、教訓、人脈、籌款等等，20年中，她從舊金山學區教委、加州眾議員、加州稅務委員和加州財務長等公職競選中一路過關斬將，戰無不勝，參政導師們的引導和指點功不可沒。

加州議會亞太裔黨團主席羅達倫（Evan Low）表示，和其他族裔相比，亞裔和亞裔女性在美國政治的參與和表現上還有很大的發展空間。他表示，亞太裔女性在加州各個領域都有很多傑出表現和成就，但亞裔女性往往對宣揚自己的貢獻較為保守。勇敢走出自己的圈子，勇敢說出自己的成就，勇於展現自我，是讓美國社會更好認識和重視亞裔女性的重要方式。

出席慶功會的官員還有加州第47任副州長Mona Pasquil、加州眾議員方樹強（Mike Fong），蒙市市議員羅霈霆、饒影凡、吳紹榮、亞凱迪亞市議員王艾琳、阿罕布拉市議員黃幼平、聖安東尼山社區學院校董陳介飛、ABC聯合學區教委苗家貞，前加州眾議員伍國慶、前加州財務長江俊輝、前阿罕布拉學區教委主席黃趙企晨、前蒙市議員梁僑漢等人。