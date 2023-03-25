比佛利山「魔女屋」揭祕 夢幻童話之家

儘管「魔女屋」內沒有「魔女」，但的確充滿了童話場景中常見的設計元素。（Tiktok）

Beverly Hills Spadena House也被稱為「魔女屋」，是一棟位於加州洛杉磯 縣比佛利山 的著名特色建築，每年吸引著大量遊客到此「打卡」，但一直以來，鮮有遊客可以入內參觀。近日有一條視頻揭開「魔女屋」的神秘面紗，展示其內部的「秘密」空間。

視頻來源：記者趙健/拍攝 & Tiktok 記者趙健/後製

「魔女屋」外觀獨特，設計用心，色彩漂亮，像極了童話故事中的魔法屋。在近日發佈的一條視頻中，現任屋主Michael Libow公開展示了「魔女屋」的內部空間，讓民眾終於見到了「魔女屋」的內部結構。儘管「魔女屋」的內部並沒有出現「魔女」，但是充滿了童話場景中常見的設計元素，造型奇特的壁爐、隱蔽的樓梯、洞穴般的門廊入口，實在讓人不去聯想到童話場景。

根據房產網站數據顯示，「魔女屋」最近一次交易記錄還需追溯至1998年。當時，這棟造型奇特的建築屋售價達127萬美元，而賣家就是今天這條視頻中的屋主。 Libow是一名知名的地產經紀人和投資者，在比佛利山擁有多處房產。在Libow買下「魔女屋」後，曾對它進行了全面的翻修和改造，但也保留了原有風格和特點，意將這座建築打造成一個真正的「童話之家」。

「魔女屋」最初建於1921年，由俄亥俄州著名建築師Harry Oliver設計，由一位當地商人委託建造。但後來，這座私人住宅被改為一個劇場，成為了當地社區活動的熱門場所。隨著時間的推移，這處建築慢慢失去了原有功能，於1956年被賣給了比佛利山市政府，隨後被重新裝修，成為市政府的一個辦公場所。

「魔女屋」的建築風格是「華麗童話風格」，也被稱為「貝爾加姆風格」（Belgam Style）。外觀由黑色木頭構成，有著斜屋頂、窄窗戶和尖塔等特點，將童話故事中的魔法屋複製進了現實中，建築風格具有鮮明的歐洲風情，同時又融合了當地土著文化的元素，被譽為加州建築史上的一個經典。