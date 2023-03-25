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網絡時代想像未來世界 少數族裔科幻作家暢談

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
華裔科幻作家劉宇昆（Ken Liu）（zoom截圖）
華裔科幻作家劉宇昆（Ken Liu）（zoom截圖）

在全球網絡迅速發展的時代，作家創作科幻小說來重新想像他們的世界和未來，包括對氣候變化、殖民主義和全球化的遺產、女性權利等問題的思考。3月24日，多位少數族裔科幻作家齊聚網絡，探討他們眼中的「現實與未來」。

科幻小說《帝國主義和第三世界》的共同作者、來自Stephen F. Austin State University的Ericka A. Hoagland有著深厚的研究後殖民文學的背景，她認為科幻小說能夠真正的探索殖民主義的持續遺產，並且是全球化、氣候變化、內戰、經濟、各國相互依存等新的表現形式。Hoagland提到，自己時常在課堂上與學生分享一些故事，在思考這些故事的方式時，他們會開始展望可能的未來，超越以往科幻小說帶來的刻板印象，將其本地化，區域化，融入社區以及連結他們所生活的世界。

她舉例說，自己曾和學生分享過一個《藝術家蜘蛛》的故事，而這個故事正是尼日利亞三角洲正在發生的事，由於開採當地的石油儲量，正在造成巨大的生態破壞。這個故事讓學生與他們可能不知道的事物聯繫起來，並讓他們懂得，「我們需要以不同的方式看待過去，我們需要以對自己的行為更加負責的方式前進。 」

居住在墨西哥城的作家Libia Brenda說，「許多想像植根於我們的傳統，同時也融入了許多外來文化」，例如自20世紀以來，大家一直在閱讀美國科幻小說，這給曾被殖民的墨西哥人帶來困惑，同時也帶來新的風景。而對於當下的作家尤其對於年輕的女性作家來說，當思考未來時，有點反烏托邦的傾向，大家受夠了那些商業科幻中不切實際的想像，而是試著基於「希望」來想像未來。她提到，「墨西哥的科幻作家們吸收了許多來自英語國家尤其是美國的文化，這些都深刻地影響了他們的寫作風格，同時他們也在努力超越顯而易見的事物，專注於不同的事物和不同的聲音，創作一些特別的東西。」

關於「如何運用寫作去追求自己的興趣和對世界的想像」，曾榮獲星雲文學獎和雨果文學獎的華裔科幻作家劉宇昆（Ken Liu）提到，科技在某種程度上引導了自己的很多想法。人們通常認為科學（Science）是一種抽象的崇高或追求，而技術（Technology）只不過是科學見解的事實，其實技術基礎遠遠領先於科學，技術是一門關於人類試圖使心理結構有形化的嘗試，只有了解人類的技術，才能夠了解人性。

劉宇昆提到，「我們的現代性很大程度上是由一小群人建造的，他們將自己的觀點強加於世界其他地方，所以我們有一套技術，我們應該在未來重新匹配。甚至我們使用科幻小說的語言也是有限制的，因為你知道不同的文化正在想像未來，你知道各種各樣的方式，但只有當你以某種方式說話時，你的故事才會被認為是科幻小說。」因此自己跳出框架，發明一種流派「絲綢龐克」（Silk Punk），也就是在「科技语言」的层面上创造出一种全新的表达形式，他認為，「自己並不在乎通常所謂的界限，而是要反抗它並按照自己想要的方式做事，將一些被界定用於某種目的東西用在新的方面。」

科幻小說《帝國主義和第三世界》的共同作者Ericka A. Hoagland（z...
科幻小說《帝國主義和第三世界》的共同作者Ericka A. Hoagland（zoom截圖）

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