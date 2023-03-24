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華人庭院紫藤樹 鮮花盛開百萬朵 寫入金氏紀錄

記者張宏/洛杉磯即時報導
宛如天幕一樣的紫藤藤蔓一路蔓延，紫色花朵綻放出迷人的香氣。（記者張宏／攝影）
宛如天幕一樣的紫藤藤蔓一路蔓延，紫色花朵綻放出迷人的香氣。（記者張宏／攝影）

華人房屋後院有一株百年金氏紀錄的紫藤樹是一種什麼體驗？位於西拉瑪德瑞（Sierra Madre）有一株來自中國的119歲的紫藤樹，它不僅是城市的明星，也是金氏世界紀錄的最大紫藤植物記錄保持者，100年來在兩個房屋院子裡綿延數百呎，其中一棟房的現任屋主是華人關凱文（Kevin Kwan，譯音）。

（影音來源：記者張宏）

從小在天普市長大的關凱文最近成為西拉瑪德瑞的居民，去年4月他的高中同學發來的一張房屋照片，他被毗鄰山邊房屋的田園風格和後院紫藤樹吸引，花了168萬元左右買了這棟兩室兩浴的一層房屋。日前他還在這裡舉辦了婚禮，而有趣的是這株紫藤樹第一任主人也曾於百年前在這裡舉辦過該市第一場婚禮。

關凱文表示，他是搬入後才了解到這株紫藤是城市地標，有百年的傳奇故事。它成為他買房的一個獎勵，他也是第一次看到紫藤開花，每天住在這裡聞到花香感覺很平和，從客廳的落地窗就能看到美麗的紫色花朵。城市對他唯一的要求就是，每年紫藤花開時對公眾開放一天，讓大家參觀這株傳奇的紫藤樹，他也很樂意繼續這個傳統。

這株紫藤的故事要從1894年說起。那年第二任屋主Alice Brugman騎著馬在附近的苗圃花了75美分買了一株來自中國的紫藤，然後將其栽種在院子裡，當時只是一個一加侖罐裝的嬰兒紫藤。然而，百多年後，1加侖變成了250噸，綿延500呎的龐然大物，還一度在擴展中把房屋損毀。如今它是世界七大園藝奇蹟之一，也是金氏世界紀錄裡世界上最大的藤蔓開花植物。在盛開的時候，估計有150萬朵花，每平方呎40朵。原來的地產被細分，現在這株紫藤保留在兩個直接相鄰的房屋地皮上。

每年3月是紫藤花盛開的季節，西拉瑪德瑞商會會舉辦紫藤花節（The Wistaria Vine Festival），不僅用大巴車運送各地民眾來這裡參觀，還會有現場音樂表演和美食車。2019年後因為疫情停辦三年的時間，今年3月重新向大眾開放。進入院子裡，人們會看到宛如天幕一樣的紫藤藤蔓一路蔓延，紫色的花朵綻放散發出迷人的香氣，不僅讓人陶醉，也吸引蜜蜂採蜜。

這株紫藤預計能活250年，如今119歲進入中年時期， 每年都會有來自不同大學的園藝專家和當地園藝師維護，比如適當修剪、使用維生素B等營養物。

這株紫藤樹預計開150萬朵花。（記者張宏／攝影）
這株紫藤樹預計開150萬朵花。（記者張宏／攝影）
紫藤花的香味沁人心肺。（記者張宏／攝影）
紫藤花的香味沁人心肺。（記者張宏／攝影）
這株紫藤樹已119歲。（記者張宏／攝影）
這株紫藤樹已119歲。（記者張宏／攝影）
西拉瑪德瑞商會每年舉辦紫藤花節（The Wistaria Vine Festiv...
西拉瑪德瑞商會每年舉辦紫藤花節（The Wistaria Vine Festival）。（記者張宏／攝影）
西拉瑪德瑞商會日前舉辦疫情後首次紫藤花節（The Wistaria Vine F...
西拉瑪德瑞商會日前舉辦疫情後首次紫藤花節（The Wistaria Vine Festival）。（記者張宏／攝影）
來自各地的人們每年3月來這裡欣賞紫藤花。（記者張宏／攝影）
來自各地的人們每年3月來這裡欣賞紫藤花。（記者張宏／攝影）
這株紫藤樹預計開150萬朵花。（記者張宏／攝影）
這株紫藤樹預計開150萬朵花。（記者張宏／攝影）

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