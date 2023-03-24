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剛買豪宅 又得名宅 勁球獎主能賺錢會花錢

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
寬敞的客廳（Compass）
寬敞的客廳（Compass）

美國彩券史上最高獎金得主、20億元勁球獎金得主卡斯楚(Edwin Castro)，不久前砸下2550萬元在南加州好萊塢山莊(Hollywood Hills)買下一棟豪宅，成為市民談資。然而，這位大獎得主意猶未盡，近日又拿出約400萬元，在艾塔迪那 (Altadena)的中獎幸運地不遠處，又購入一套日式風格的名宅。

這座房子建於 1953 年，最初是一座較為樸素的中世紀牧場式建築，最後一次在 2010 年以 110 萬元賣給了一位出生於法國的著名藝術家和她的丈夫。 這對夫婦非常喜歡這個位置，但並不喜歡這棟住宅的建築風格，因此拆除老屋，重建一座更大的庭院式現代住宅，具有濃厚的日式庭院氣息。

從街道上看，這座單層房子半隱蔽在橄欖樹和其他大片植物後面，毫不張揚。這棟房屋共有4361呎，擁有5個臥室和4個衛生間，佔地0.68英畝。整個屋內風格簡約而現代，鋪滿了巴西櫻桃木硬木地板，高高的天花板、雪白的牆壁和貫穿始終的極簡主義燈具搭配，還有許多色彩鮮豔的裝飾與現代藝術收藏，十分精緻。

房屋內有帶壁爐的超大客廳，兩側是兩扇巨大的窗戶，相鄰的就餐廚房配備Thermador 電器並享有花園景觀，整個屋內還有水過濾系統、帶 Tesla PowerWall 電池的太陽能系統等。主臥室可以直接通往後院，五間臥室中的其中兩間分別配置藝術工作室和隔音電影院

從後院來看，U 形住宅緊緊環繞著寧靜的池塘和露台，還有一個露天游泳池。 該物業提供可停放十幾輛車的街邊停車位，以及獨立的兩車位車庫和獨立的有蓋車棚。 但莊園最引人注目的特色，無疑是聖蓋博谷的景色可以一覽無餘、盡收眼底。

雖然艾塔迪那並不像其他洛杉磯社區那樣時尚或受名人喜愛，但提供了一個遠離城市喧囂的輕鬆而美麗的休息場所，隱藏在安吉利斯國際森林（Angeles National Forest）的山腳下。 這個小城距離巴沙迪那（Pasadena）老城的購物和餐飲場所、玫瑰碗（the Rose Bowl）、漢庭頓圖書館（Huntington Library）等知名場所都只有幾分鐘車程。

卡斯楚在艾塔迪那地區出生和長大，畢業於鄰近社區 La Crescenta 的 Crescenta Valley 高中。後來他就讀於布班克(Burbank)的伍德伯里大學(Woodbury University)，並獲得了建築學學位。

主臥可直接通往後院
主臥可直接通往後院
濃重的日式庭園風（Compass）
濃重的日式庭園風（Compass）
房屋內部有許多藝術收藏品（Compass）
房屋內部有許多藝術收藏品（Compass）
後院帶有露天游泳池（Compass）
後院帶有露天游泳池（Compass）
就餐廚房配備Thermador電器並享有花園景觀
就餐廚房配備Thermador電器並享有花園景觀

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