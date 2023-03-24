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洛杉磯學區罷工未達協議 24日復工上課

洛杉磯訊
洛杉磯學區服務僱員國際工會99分會和洛杉磯教師聯合工會約6萬人，23日下午結束三天罷工，24日早晨返崗上班。（圖片來源：UTLA）
洛杉磯學區服務僱員國際工會99分會和洛杉磯教師聯合工會約6萬人，23日下午結束三天罷工，24日早晨返崗上班。（圖片來源：UTLA）

洛杉磯聯合學區為期三天的罷工於23日落幕，勞資雙方未達成協議，但員工仍於24日周五返回各自崗位。

由服務僱員國際工會99分會（SEIU Local 99）約三萬名成員組成，其中包括校車司機、學校餐廳員工、水電工人、助教，還有特殊教育教師，他們24日回到學校上班。另外，洛杉磯聯合教師工會（United Teachers Los Angeles）也在24日週五回歸正常課程。

SEIU和UTLA發起罷工是要求學區提升薪資，但是學區教育總監卡瓦略（Alberto Carvalho）卻對談判失敗結果避而不談。23日下午，他在推特上寫道：「歡迎回到學校。明天將會是一個適合學習新知識的一天。

這次罷工影響到上千所學校關閉，洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）曾在23日出面調停，希望加快談判進程，但最終無功而返。

在三天罷工期間，工會成員們在各自的校園內抗議，雖然不支薪，但仍堅持他們的訴求。罷工期間天候惡劣，歷經大風大雨甚至冰雹，直到23日下午才出現一線陽光。雖然罷工者沒有如願得到加薪，但他們保持樂觀積極的態度，希望能從學區得到他們應得的薪資。

儘管洛杉磯學區罷工的已經結束，24日早上有30名家長在洛市中心（LA Downtown）學區總部大門外抗議，因為他們的孩子損失了三天的學習時間。

罷工 學區 洛杉磯

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