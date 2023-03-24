我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

倒車撞開洛市商店鐵門掠走百萬珍藏品包括科比簽名鞋

洛杉磯訊
竊賊在每個房間搜刮任何可以到手的東西。（KTLA5）
竊賊在每個房間搜刮任何可以到手的東西。（KTLA5）

洛杉磯市杜旺加（Tujunga）的一家商店，一群竊賊駕駛皮卡倒車撞開商場鐵柵門入內，偷走價值超過 100 萬元的稀有收藏品，其中包括一雙已故籃球巨星科比布萊恩(Kobe Bryant)簽名球鞋，店主悲痛欲絕。

影音來源：被偷商家／記者邵敏後製

案發在 3 月 19 日（周日）凌晨 4 時 52 分左右，三名竊賊闖入位於山麓大道（Foothill Boulevard）6500 號街區的 Kaptain Fish Collectibles商店，監控錄像拍下這起猖狂的盜竊案。視頻記錄，竊賊將一輛卡車倒車撞向商店前玻璃門，之後他們迅速進入店內，在每一個房間搜刮任何可以到手的東西，同時也搶走了店主 Sevag Mazakian 的生計。

Mazakian 表示，在短短五分鐘內，竊賊偷走價值超過 100 萬元的收藏品。警察趕到時，嫌疑人已經不見踪影。店主希望監控錄像能幫助警方，在竊賊襲擊另一家企業前將他們抓獲。監控視頻至少捕獲一名涉案嫌疑人的清晰圖像，這名男子身穿白色衣褲，戴黃色手套，是盜竊團體的一名成員。

Mazakian 說，盜賊從商店拿走的物品，包括一些密封產品、貨架上的鬆散盒子、卡片、甚至有一雙科比的簽名球鞋，以致他損失巨大。多年來，Mazakian 和商業夥伴一直在為這家店精心收集珍貴的商品，他表示，在大多數情況下，業內競爭非常激烈，而且供應有限，現在發生這種情況很難恢復。

這家被盜商店在 Instagram 帳戶上，發布入室盜竊丟失物品的詳細清單。當被問及是否懷疑內部員工作案時， Mazakian 說，員工肯定不會，有可能是以前的客戶，或者是之前到店裡踩過點的人。Mazakian 指出，他們已經創建一個涵蓋各年齡段和各行各業的收藏家社區，如果犯罪行為讓人們出於恐懼遠離收藏商店，他會感到失望。

Mazakian 呼籲公眾可以幫助抓住這些小偷，如果在網上瀏覽並註意到一件收藏品的售價，遠低於其真實價值時，人們應該意識到，這些收藏品可能與犯罪分子企圖銷贓有關。任何知情者請致電或私信 Kaptain Fish Collectibles 或聯繫當地警察局。

竊賊將一輛卡車倒車撞向商店前門。（KTLA5）
竊賊將一輛卡車倒車撞向商店前門。（KTLA5）
涉案嫌疑人之一，身穿白色衣褲戴黃色手套。（KTLA5）
涉案嫌疑人之一，身穿白色衣褲戴黃色手套。（KTLA5）

警察 洛杉磯

上一則

龍捲風重災戶…華商居家辦公 倉庫屋頂一半飛了

下一則

洛縣優步司機被乘客槍殺 嫌犯在逃

延伸閱讀

洛城3女「零元購」竊1.3萬元商品 遭警方通緝

洛城3女「零元購」竊1.3萬元商品 遭警方通緝
洛市韓國城全裸偷車賊 與警街頭追逐半小時

洛市韓國城全裸偷車賊 與警街頭追逐半小時
洛市議會提議擬解決休旅車成住家問題

洛市議會提議擬解決休旅車成住家問題
洛市韓國城全裸偷車賊遭警車追 路邊多輛車也遭殃

洛市韓國城全裸偷車賊遭警車追 路邊多輛車也遭殃
習普會前態度放軟 美淡化「中考慮軍援俄」說法

習普會前態度放軟 美淡化「中考慮軍援俄」說法
闖民宅行竊 印尼竊賊「卡門」5小時被逮

闖民宅行竊 印尼竊賊「卡門」5小時被逮

熱門新聞

亞凱迪亞商場停車場，一名華女3月17日遭遇持槍劫匪。（圖：受害人提供）

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

2023-03-19 21:59
宜家尋求集體訴訟和解，同意支付2425萬美元和解金。（記者趙健/攝影）

IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放

2023-03-20 17:00
由外送平台送來的食物大多是麥當勞或星巴克，有位居民多次收到一樣的商品，表示自己已經吃膩了。（取材自ABC7新聞截圖）

連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

2023-03-21 16:12
受害者們稱，M在假「平台」消失後，反而率先去警局報案，聲稱自己是受害人。（圖：受訪者提供）

殺熟盤詐案 「騙子先報警」 華人社區疑20多人受害

2023-03-19 02:20
美飛中5、6月機票價格。（記者邵敏／製表）　

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

2023-03-18 15:35
拜登總統接見梁卓。（白宮提供）

走出悲情刧後重生 專訪舞星東主梁卓 馬名偉骨灰返鄉安葬

2023-03-17 14:46

超人氣

更多 >
46歲舒淇身材火辣 遭酸「沒生過小孩」 高EQ回應了

46歲舒淇身材火辣 遭酸「沒生過小孩」 高EQ回應了
Popeyes高價炸雞引熱議 各地網友比拚各地價格

Popeyes高價炸雞引熱議 各地網友比拚各地價格
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品