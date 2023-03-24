倒車撞開洛市商店鐵門掠走百萬珍藏品包括科比簽名鞋

竊賊在每個房間搜刮任何可以到手的東西。（KTLA5）

洛杉磯 市杜旺加（Tujunga）的一家商店，一群竊賊駕駛皮卡倒車撞開商場鐵柵門入內，偷走價值超過 100 萬元的稀有收藏品，其中包括一雙已故籃球巨星科比布萊恩(Kobe Bryant)簽名球鞋，店主悲痛欲絕。

影音來源：被偷商家／記者邵敏後製

案發在 3 月 19 日（周日）凌晨 4 時 52 分左右，三名竊賊闖入位於山麓大道（Foothill Boulevard）6500 號街區的 Kaptain Fish Collectibles商店，監控錄像拍下這起猖狂的盜竊案。視頻記錄，竊賊將一輛卡車倒車撞向商店前玻璃門，之後他們迅速進入店內，在每一個房間搜刮任何可以到手的東西，同時也搶走了店主 Sevag Mazakian 的生計。

Mazakian 表示，在短短五分鐘內，竊賊偷走價值超過 100 萬元的收藏品。警察 趕到時，嫌疑人已經不見踪影。店主希望監控錄像能幫助警方，在竊賊襲擊另一家企業前將他們抓獲。監控視頻至少捕獲一名涉案嫌疑人的清晰圖像，這名男子身穿白色衣褲，戴黃色手套，是盜竊團體的一名成員。

Mazakian 說，盜賊從商店拿走的物品，包括一些密封產品、貨架上的鬆散盒子、卡片、甚至有一雙科比的簽名球鞋，以致他損失巨大。多年來，Mazakian 和商業夥伴一直在為這家店精心收集珍貴的商品，他表示，在大多數情況下，業內競爭非常激烈，而且供應有限，現在發生這種情況很難恢復。

這家被盜商店在 Instagram 帳戶上，發布入室盜竊丟失物品的詳細清單。當被問及是否懷疑內部員工作案時， Mazakian 說，員工肯定不會，有可能是以前的客戶，或者是之前到店裡踩過點的人。Mazakian 指出，他們已經創建一個涵蓋各年齡段和各行各業的收藏家社區，如果犯罪行為讓人們出於恐懼遠離收藏商店，他會感到失望。