羅蘭岡「友情客串」烤涮坊 烤生蠔很美味

「友情客串」烤涮坊（Friendship BBQ )的海鮮河粉。（受訪者提供）

洛杉磯 地區喜歡烤串的朋友很多，可是到哪裡既可以吃到美味烤串，又可以享受活力氣派、青春時尚的高檔環境，同時還可以欣賞男女帥氣駐唱歌手的現場美妙歌聲？洛杉磯縣聖蓋博谷東區羅蘭岡 BBQ美食 餐廳「友情客串」烤涮坊（Friendship BBQ )，就擁有這些特色；它也是一家音樂吧，眾多美食愛好者評論其串燒美味，音樂氣氛搭配豪華環境一流，已成為洛杉磯擼串新地標！

影音來源：啟鉻製作

「友情客串」烤涮坊在全美有多家分店。羅蘭岡分店業者Kevin Xu，是來自中國的資深餐飲業者，兼做啤酒、紅酒生意，在國內外都從事過餐飲業。這家餐廳2021年5月初正式運營，為了讓餐廳更顯氣派，投入百萬元裝修，而且餐廳設計就是為了經營BBQ，同時也經營其它餐品，並有當地歌星加盟駐唱，適合家庭、親友、社團活動、情侶聚會慶生就餐。除了現代化裝飾，牆面上可發現幽默的擼串名句，親切感油然而生。

據介紹，這裡有美食愛好者喜歡的紅柳枝牛羊肉烤串、蔬菜烤串、烤生蠔、燒海螺，還有涮涮鍋、海鮮河粉、紅燒甲魚，羊肉煲，以及適合各地華人酸甜鹹辣口味的美味爽口佳餚，並提供啤酒、紅酒及各種飲品。顧客在餐桌上掃描二維碼就可點餐。為了避免烤串放久了漸涼，每張餐桌上還貼心放置桌面保溫箱。雖然是一家主打烤串美味的餐廳，但餐廳內並沒有濃濃的燒串味道。