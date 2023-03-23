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影/洛縣華人聚居康斗未雨綢繆換屋頂 慶幸扛住連續風暴

記者丁曙／阿罕布拉即時報導
阿罕布拉市兩棟老舊康斗拆開屋頂，更換損壞腐爛的木板和油毛毡等。（記者丁曙／攝影）
阿罕布拉市兩棟老舊康斗拆開屋頂，更換損壞腐爛的木板和油毛毡等。（記者丁曙／攝影）

今年以來南加州和大洛杉磯地區連降豪雨，積水量創紀錄。山區少數建築被大雪壓塌，市區部分老舊建築戶外大雨室內小雨；而洛杉磯縣阿罕布拉市(Alhambra)兩排華人聚居的連排康斗（Condo），在去年秋季翻修屋頂後，逃過2、3月以來連日下雨的「屋漏偏逢連夜雨」的劫難，住戶們無不額手稱慶。

視頻來源：記者丁曙

南加州本來是個半乾旱地區，以往大半年無雨，只有在兩個年交接的年底年初的冬春時節降下幾場雨，且最近連續三年乾旱，孩童甚至未聞洪澇水災。然而今年氣候異常，加州連降豪雨，據國家氣象局數據，截至22日洛杉磯市中心3月總降雨量為 6.23吋創紀錄。21日凌晨起的新一波風暴，南加州大部分地區都發布了洪水預警，從早到晚一直下著大雨，但位於阿罕布拉第三街的兩棟連排康斗安然度過，14戶住家沒有一戶報告漏水。

這兩棟建築始建於1980年代，已約37年房齡，屋頂年久失修。雖然洛杉磯雨水較少，但是進入去年未今年初的雨季，或偶爾遭遇大雨傾盆，仍有幾戶屋頂漏水，打濕了地毯或家具。而且，年代久遠，屋頂建材損壞，隔熱保溫效果差，夏熱冬冷，難以恆溫。兩排康斗共14戶，房齡37年，屋頂局部漏水，趕上雨季大雨，有些屋內連夜漏水。

因此，經過住家協會（HOA）多次會議討論，並徵得大多數住戶同意，請了一家專業公司估價維修。舊屋頂的油毛毡（焦油紙）全部拆除換新，舊瓦片局部換新，部分完好的舊瓦片留用。用新材料製作的油毛毡，具有防水和隔熱效果。

該建築屋頂結構分為三層，上面覆蓋瓦片，中間鋪設油毛毡，底層加固木板。因為層層覆蓋，不了解屋頂內部損壞情況。建築工人上房頂掀開一看，發現屋頂膠合板的損壞程度嚴重，腐爛的膠合板必須更換，但面積遠遠超過合同中可免費換新的15%木質屋頂板。

房修公司主管計算出兩個更換損壞木質屋頂板的方案，減去合同涵蓋的15%的木質屋頂板區域維修費用。一號方案對平屋頂的覆蓋層上，更換已經識別的脆弱易碎和損壞腐爛的木板，然後用新的膠合板覆蓋整個木板。此選項涉及較少的木地板拆除，將額外花費2萬4750元。二號方案則要完全拆除平屋頂現有的木質膠合板，全部採用新膠合板更換整個木質屋頂板，工程的拆除面積更大以及搬移更多廢棄物，將額外花費2萬9333元。經過討論，多數屋主傾向成本相對低廉的一號方案，屋頂維修費每戶均攤1萬2000元。

在屋頂翻修期間，有拆除的爛木板、碎瓦片或其他材料從屋頂丟落下來，涉及安全。因此要求居民在施工期間避免使用前門走道。如果必須經過，也要採取小心謹慎，避免被空中墜落物件擊中。

此外，每戶還有一扇天窗，兩棟樓共14扇天窗也全部換新，並為天窗安裝新的金屬框架，塗上匹配屋頂顏色的防銹油。由於天窗和框架需要另外定製，要等到屋頂維修完工後才能到貨安裝。

當時，有一戶新住民陳先生覺得有點冤，去年剛花費幾十萬元買下這套二手屋，未滿周年又花費1.2萬元修屋頂不合算，但也無奈，只當是付出一筆學費。然而，經過今年冬春連番大雨後，翻修後的二手房沒有漏雨，讓他每一個夜晚都睡得踏實，感慨地表示付出這一筆屋頂修理費值得。

阿罕布拉市兩棟老舊康斗屋翻修屋頂後，今年冬春扛住風暴不漏水。（記者丁曙／攝影）
阿罕布拉市兩棟老舊康斗屋翻修屋頂後，今年冬春扛住風暴不漏水。（記者丁曙／攝影）
工程車升起長臂向屋頂輸送板材，工人們接力鋪蓋屋頂。（記者丁曙／攝影）
工程車升起長臂向屋頂輸送板材，工人們接力鋪蓋屋頂。（記者丁曙／攝影）

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