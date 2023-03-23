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洛市議會提議擬解決休旅車成住家問題

洛杉磯訊
洛市除了帳篷流浪漢外，更有許多無家可歸者住在休旅車裡。（abc7截圖）
洛市除了帳篷流浪漢外，更有許多無家可歸者住在休旅車裡。（abc7截圖）

洛杉磯市議會3月22日（週三）通過兩項相輔相成的決議，旨在減少市內休旅車（RV）住著無家可歸者的現象。其中一項動議是由女議員拉曼（Nithya Raman）提出，她表示多年來市政府對於無家可歸的房車族群一直較為被動應對。因此，該委員會將進一步更新住在休旅車的無家可歸者的措施，並評估擴大第七區休旅車試點計劃在全市範圍內實施的可行性報告。

由拉曼提出的第一項動議，要求不同的市府部門在60天內回報，如何將住在休旅車的無家可歸者重新安頓到住屋裡的綜合策略。這項動議要求工作人員在策略中確定和確保住在休旅車中的人有適當的臨時住所和住房；為自願放棄用作住所的休旅車制定激勵措施；擴大安全停車計劃；以及提供必要的預算和人力資源。

拉曼表示，該市多年來對汽車住著無家可歸者的反應，尤其是休旅車，一直是被動的，市議會並無積極解決方法。強調報告提及需要 1.41 億元用來構建更廣泛的解決方案，例如休旅車回購計劃、休旅車存儲計劃和安全停車場等。

洛市首席執行官辦公室的城市無家可歸者協調員布赫納(Brian Buchner) 也表示，目前市內的安全停車點並非全天開放，市府正考慮臨時和短期休旅車存放方案。市議員帕克 （Traci Park ）則表示，她希望市政府能夠與服務提供商合作，實現將人們搬進永久性住房的目標。

女議員羅德古雅斯（Monica Rodriguez）提出的第二項動議，旨在擴大議會第7區的休旅車試點項目，覆蓋整個城市。該計劃與West Valley Homes YES、洛杉磯無家可歸者服務管理局和LA Family Housing合作，旨在幫助無家可歸者問題嚴重的地區。據羅德古雅斯表示，該計劃已拆除34輛房車，為44人提供住所，其中70多人報名參加該計劃，另有26人等待報名參加。提及洛市議會將簡化程序，以更有效地解決無家可歸問題。委員會將評估審查更多有關全市無家可歸者重新安置策略，和擴大第7區休旅車試點計劃可行性的報告更新。

休旅 洛杉磯 預算

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