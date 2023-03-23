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洛市韓國城全裸偷車賊遭警車追 路邊多輛車也遭殃

記者子為╱洛杉磯即時報導
洛杉磯韓國城上演一場警察追逐偷車賊的大戲，追逐時間近半小時，警察還意外地發現偷車賊竟是全裸。（Citizen App）
洛杉磯韓國城上演一場警察追逐偷車賊的大戲，追逐時間近半小時，警察還意外地發現偷車賊竟是全裸。（Citizen App）

洛杉磯市韓國城（Koreatown）3月23日上演一場警察追逐偷車賊的大戲，追逐時間近半小時，警察還意外地發現偷車賊竟全裸，事件引起網友的熱烈討論。

3月23日下午2時，根據治安應用程式Citizen的報告，在韓國城的W Olympic大道上，警察駕車追逐一輛被偷車輛，該車品牌為Subaru，車牌號7EKZ803。

視頻素材來源：Citizen App /記者劉子為後製

偷車賊在Olympic大道和Westmoreland大街附近發生碰撞，但他沒有因此停止，而是沿著Westmoreland大街繼續向南逃逸。

根據警方描述，偷車賊為一名全裸的白人男性。

2時14分，追逐中仍在繼續，偷車賊的車門為敞開狀態，沿途碰撞多輛停在街邊的車。

2時18分，這場追逐終於在S Vermond大道和James M Wood大道的交界處附近結束，警察隨即封鎖道路。2時44分，警察解封了James M Wood大道，但仍無官方消息表明偷車賊是否被拘留。

該安全警示消息在Citizen上發布後，因標題是「警方擒獲全裸偷車賊」，引起諸多用戶關注和討論，評論數超過500條。有人懷疑偷車賊有精神或藥物問題，政府和公眾應加強對藥物氾濫的重視。

更多用戶則是借此事開玩笑，因為案發當天洛杉磯罕見地出現龍捲風，一用戶留言「是龍捲風把他的衣服捲走了嗎？」還有用戶打趣「他之所以偷車，是為了找東西遮擋吧」；更有用戶問到「誰在現場？能不能拍個視頻看看？」

事件引起Citizen App用戶的熱烈討論，一用戶戲稱「是龍捲風把他的衣服捲走...
事件引起Citizen App用戶的熱烈討論，一用戶戲稱「是龍捲風把他的衣服捲走了嗎？」（Citizen App）

警察 洛杉磯 龍捲風

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