全美浙江總商會4月2日在洛縣舉行網紅經濟論壇

全美浙江總商會和中國電子商會日前舉辦記者會，宣布將於4月2日在聖蓋博喜來登酒店舉辦網紅經濟論壇暨全美浙江總商會六周年慶典和第二屆青委會就職典禮，記者會獲得南加各界僑團的支持。（記者張宏／攝影）

全美浙江總商會和中國電子商會日前宣布，將於4月2日在聖蓋博 喜來登酒店舉辦網紅經濟論壇，暨全美浙江總商會六周年慶典和第二屆青委會就職典禮。會長林光表示，杭州是網紅的聚集地，作為全美浙江總商會必須關注和利用這一優勢，促進華人 網紅經濟在美國的發展。

全美浙江總商會會長林光表示，他認為網紅經濟是互聯網銷售的下一個風口，在全球經濟深陷通貨膨脹而造成低迷趨勢的背景下，網紅和素人主播的帶貨直播和短視頻銷售，無疑是突破困境的一條最重要賽道之一。

4月2日論壇將舉行網紅經濟聯盟的授牌儀式，屆時會聚集擁有千萬百萬不同數量粉絲的北美網紅和素人主播，也會有經驗豐富的MCN公司就網紅經濟、網紅直播、網紅帶貨變現能力的現狀和發展趨勢進行討論。同時創立表彰網紅達人的貝美獎(Bemy Award)，邀請曾擔任美國國家唱片藝術與科學學院 (NARAS) 院長的Michael Greene擔當顧問。

活動現場有十多家MCN公司代表參與，大家普遍認為美國市場在直播帶貨領域有很大發展空間，MCN公司業者王紫表示，洛杉磯可謂是全美華人網紅最集中的地方，因為美國最大的五家短視頻平台都在加州 。美國的華人網紅最初是以娛樂、知識、培訓類為主，最近一年半開始出現直播帶貨。

對於美國市場來說，接受直播帶貨還需要時間，其實直播帶貨類似於美國以前的電視購物。目前TikTok主要群體是12歲至34歲的年輕人，而這個群體對直播帶貨接受度和影響力更大，且普通人也可進行直播帶貨，讓這一平台能保持活力。