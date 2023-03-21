洛杉磯韓國城情侶遭持槍搶劫 劫匪隨機襲擊路人

案發地點位於比佛利大道4400 街區的一家餐廳外。（谷歌地圖）

一對情侶上周在洛杉磯 市韓國城約會時，被一名手持半自動手槍的男子搶劫，監控錄像拍下案發瞬間。警方認為，嫌疑人可能在這個地區至少犯下另一起持槍搶劫案。

案件發生在 3 月 15 日晚上 10 時左右，案發地點位於比佛利大道（Beverly Boulevard）4400 街區一家名為 Jaragua 的餐廳外。監控視頻顯示，案發時，這對情侶服從劫匪指令躺在地上，持槍嫌犯搶走他們的錢、借記卡、手機 和名牌手提包。為了保護被害人，相關視頻和照片沒有被公開。

餐廳業主表示，案發後被害人很害怕，受到嚴重的心裡創傷，無法在附近行走。業主同時指出，現在餐廳員工下班時，他都會送他們上車，發生這樣的搶劫事件，員工也害怕自己一個人走在路上，即使是在停車場。

洛杉磯警察 局（LAPD）官員表示，嫌疑人在搶劫後逃跑，大約一個小時後，他在大約兩哩外的第三大道 800 號街區，又搶劫了另一名受害者。

餐館業主認為，嫌犯只是在等待任何人從人行道上下來，穿過停車場時實施搶劫。這樣的事情可能會發生在每一個人身上，想像一下，人們剛吃過晚飯，準備離開一家餐館，絕對不會想到突然遭遇這樣可怕的事情。

持槍劫匪目前仍在逃，警方稱，嫌犯可能會再次對路人發動襲擊。劫匪被描述為黑人男性，大約 30 歲，身高約 6 呎，體重 180 磅。有人看到他身穿黑色連帽衫、黑色褲子和黑色高幫鞋或戰術靴，以及灰色或藍色手套。

餐館老闆表示大家都已經受夠了惡劣的治安環境，「我們曾經是一個安全的社區，在這裡可以遛狗，可以和孩子出去散步，可以和愛人一起外出吃飯。 但是我們現在必須為這樣糟糕的情況具體做些什麼。」