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Uber女司機被迫超載 又慘遭七名少女毒打

記者趙健／洛杉磯即時報導
車內攝像頭記錄了Uber女司機慘遭七名少女圍毆的全過程。（受訪者提供）
車內攝像頭記錄了Uber女司機慘遭七名少女圍毆的全過程。（受訪者提供）

拉斯維加斯（Las Vegas）近日發生一起惡性襲擊事件，一名優步（Uber）女司機遭七名年輕女子襲擊，身體多處受傷，車輛也被毀壞。受害女司機表示：很慶幸自己活了下來。

55歲的受害者Victoria是Uber XL的司機，她表示，當晚約12時30分，七名年輕女子上了她的麵包車（Van）。因為這輛車最多只能容納六名乘客，她試圖告訴這七名年輕女子超載違反Uber規定，請她們下車。但她們卻拒絕下車，以致每當Victoria把車門打開時，她們就強行關門。最後她實在沒有別的辦法，決定把她們送往目的地，盡快結束這趟行程。

然而，在抵達目的地後，七名女子卻對Victoria拳腳相加。從視頻畫面可以看出，坐在前排的一名女子在下車後突然把一杯液體潑向司機，其餘同伴則從四面八方開始毆打Victoria，無力還手的Victoria只能一直緊緊捂住自己的臉。整個過程持續近半分鐘。

事後，Victoria在Gofundme上設置了眾籌通道，希望大家可以幫助她渡過生活上的難關。她在網頁上表示，她開Uber一年多，完成了3936次車程，駕駛記錄一直良好，沒想到竟會發生這種事，很慶幸自己活了下來。

近年來網約車司機被襲擊的情況時有發生，這讓人不免擔心網約車司機的安全問題。家住羅斯密市（Rosemead）的網約車司機方先生表示，他在洛杉磯地區開網約車已三年，還沒遇過或是聽過任何被乘客襲擊情況。唯一聽過一起關於網約車司機的慘劇，是2021年4月華裔Uber司機朱某在一起街頭隨機槍擊案中身亡。

受害司機的車輛也被損壞。（受訪者提供）
受害司機的車輛也被損壞。（受訪者提供）

網約車 洛杉磯 華裔

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