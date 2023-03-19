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洛縣華人密集區當街被刺重傷者說：那是一生最恐怖夜晚

記者邵敏／阿罕布拉市即時報導
死裡逃生的被害人Villalobos 目前仍在康復中。（受害人家庭提供）
死裡逃生的被害人Villalobos 目前仍在康復中。（受害人家庭提供）

洛杉磯華人聚集城市阿罕布拉市(Alhambra)的一名居民，3月初行兇刺殺的兩名無辜路人，其中一名17歲高中生當場身亡，另一名死裡逃生的被害人，日前回憶案發經過，稱這是一生中最恐怖的夜晚。

32 歲的嫌疑人 David Anthony Zapata 被指控在 3 月 3 日刺傷兩人，導致 17 歲的高中生 Xavier Daniel Chavarin 死亡；另一名受害者，32 歲的 Daniel Villalobos 受重傷。警方表示，兩起刺傷事件完全隨機發生，而且無緣無故。兩個案發現場相距不到兩哩，處於阿市、洛市交界地帶，距離嫌犯住所不到三哩。

Villalobos 是三個年幼孩子的父親，他回憶說，案發當晚 9 時左右，他在洛市艾爾塞雷諾(El Sereno) 山谷大道（Valley Boulevard） 5400 號街區的停車場時，被嫌疑人當場連刺六刀。Villalobos目前仍在恢復中，他講述自己為生命而戰的可怕遭遇，「一切都像一場噩夢，發生得太快了，我當時只想保持體內血液，因為我失血過多。」

Villalobos 說他很幸運能活著，但還有很長的康復路要走，「我還在這裡活著真是個奇蹟，我只能一天一天地接受恢復過程。」他表示腹部和肩部傷口嚴重，每天都在劇烈疼痛中度過。 GoFundMe 活動已經啟動，以幫助 Villalobos 一家支付醫院賬單。

嫌疑人Zapata 被鎖定後，3月8日在阿市家中與警方對峙數小時後被捕。警方此前稱此人有精神問題，兇殺動機尚未公佈，案件仍在調查中，定 4 月舉行法庭聽證會。警方同時認為此案可能涉及另外一名嫌疑人，協助兇手逃跑。

嫌犯在阿市家中與警方對峙數小時後被捕。 （記者邵敏／攝影）
嫌犯在阿市家中與警方對峙數小時後被捕。 （記者邵敏／攝影）
阿市居民 David Anthony Zapata ，當街行兇刺殺兩名無辜路人。...
阿市居民 David Anthony Zapata ，當街行兇刺殺兩名無辜路人。（LAPD）
Villalobos 在 Valley Boulevard 5400 街區，被嫌...
Villalobos 在 Valley Boulevard 5400 街區，被嫌疑人當場連刺六刀。 （記者邵敏／攝影）

阿罕布拉 洛杉磯 華人

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