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南加Newhall集合公寓槍擊案二死

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
南加一個社區集合公寓附近發生致命槍擊案。（KTLA）
南加一個社區集合公寓附近發生致命槍擊案。（KTLA）

南加州社區18日上午一棟集合公寓附近發生致命槍擊案，兩人在公共游泳池附近閒坐時遭槍擊。洛杉磯縣警方表示，死者是一名十幾歲少年和一名成人男子，尚未披露死者身分，案件正在調查中。

警方表示，案件發生在社區紐豪爾（Newhall ），時間在當日上午約10時51分，地點是當地一棟名為「村莊集合公寓」（The Village apartment ），位於塞爾瓦拉多街23700號街區（23700 block of Silverado Street ）。兩名遭槍擊者當場死亡。警方說，一名受害者坐在躺椅上，另一名受害者躺在游泳池附近的地上。兩人身中多槍。警方懷疑，槍擊案與幫派有關。幾名在室內的兒童目擊了這次槍擊案。

兩名受害者著裝整齊，似乎並沒有在游泳，或者曬日光浴。警方說「有目擊者看見一名成年男子向這面張望，將手伸過游泳池圍欄，將槍卸下，然後向北朝停車場跑去。」警方獲得目擊者對嫌犯車輛描述，後來發現一輛與描述相似的車，車內有兩人作為關係人被拘押。

警方告知媒體，近日案發現場附近的集合公寓裡，幫派活動頻繁。尚不清楚槍擊動機，案件正在調查中。

警方呼籲知情者提供嫌犯線索，可致電洛杉磯縣警局兇殺科(Homicide Bureau)電話：323-890-5500 。也可匿名提供線索，向Crime Stoppers提供線索，電話800-222-8477 或者上網lacrimestoppers.org 。

槍擊 游泳 洛杉磯

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