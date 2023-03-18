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蒙市電音節傳遞快樂 鼓舞民眾團結振作

記者趙健／蒙特利公園市即時報導
活動現場吸引超過百名來自不同文化背景的民眾。（記者趙健/攝影）
活動現場吸引超過百名來自不同文化背景的民眾。（記者趙健/攝影）

第二屆「公園電音節」 (Electric Park Festival)18日在蒙特利公園市巴恩斯公園 (Barnes Park) 舉辦。電音節的組織者們表示，希望通過電音節為社區注入了新的活力和希望，讓人們感受到溫暖和正能量。

活動現場，超過百名來自不同文化背景的民眾聚集在一起，一同享受動感十足的電音氛圍。不少觀眾跟隨音樂搖擺起舞，臉上寫滿了輕鬆和愜意。現場還設有多個遊戲裝置，例如丟沙包、推積木等充滿樂趣，小朋友們也玩得不亦樂乎。

除此之外，活動現場還設有各類攤位，提供美食、飲料和其他週邊商品，讓人們可以一邊享受音樂，一邊品嚐美食，度過一個愉快的下午和夜晚。

作為「公園電音節」的組織者及表演嘉賓，被稱為DJ $herlock的Matthew Hui表示，他和其他兩位組織者都是蒙市土生土長的居民，在這裏擁有自己的生意和生活，對蒙市有著深厚的情感。他深切感受到槍擊案對社區造成的傷痛，因此希望透過這場活動，讓人們團結在一起，隨著音樂的節奏跳舞，為社區帶來希望和活力。 Hui還表示，在蒙特利公園市舉辦電音節是一次新的嘗試，剛開始其實並不確定居民是否會接受，但去年的首屆公園電音節為組織者和市政府帶來了信心。

此次電音節是「舞星」槍擊案後首個在蒙市舉辦的公共活動。當天蒙市警察局、消防局都在現場巡邏，確保活動順利進行。

蒙市警局派充足警力現場巡邏，確保活動順利進行。（記者趙健/攝影）
蒙市警局派充足警力現場巡邏，確保活動順利進行。（記者趙健/攝影）
活動現場吸引超過百名來自不同文化背景的民眾。（記者趙健/攝影）
活動現場吸引超過百名來自不同文化背景的民眾。（記者趙健/攝影）
「公園電音界」音樂類型廣泛，包括浩室（House）、迪斯科（Disco）和電子等...
「公園電音界」音樂類型廣泛，包括浩室（House）、迪斯科（Disco）和電子等風格的舞曲，希望帶動民眾一起跳舞。（記者趙健/攝影）

蒙特利公園市 美食 槍擊

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