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熱心公益服務社區 張洛萱膺選國會45區傑出女性​

本報訊
華興保險首席戰略官張洛萱榮膺國會加州第45選區2023年傑出女性。(華興保險)
華興保險首席戰略官張洛萱榮膺國會加州第45選區2023年傑出女性。(華興保險)

華興保險首席戰略官張洛萱(Angela Chang)長期熱心公益服務社區，榮膺國會加州第45選區2023年傑出女性獎(Women of Distinction)，16日出席表彰大會接受聯邦眾議員朴銀珠(Michelle Steel)頒授榮譽證書，共有18位傑出女性獲獎。

張洛萱分享，自己從小就受到父母鼓勵，服務社區回饋社會，青少年時期經常到各單位實習，從大洛杉磯地區的宗教團體到國會議員辦公室等，她都曾做過志工，參與實踐，累積經驗，增廣見聞。她的父親張國興長期熱心社區服務，幫助弱勢群體、關注地方政治，教化張洛萱也融入地方公益事業。加入華興保險後，張洛萱尊重公司傳統文化，同時勇於創新，繼續為消費者提供負擔得起的健康保險，實現造福大眾的目標。

在教育方面，張洛萱獲得南加州大學馬歇爾商學院(USC Marshall School of Business)的工商管理碩士，以及喬治華盛頓大學埃利奧特國際事務學院(The George Washington University Elliott School of International Affairs)學士，學經歷俱佳。目前，她除了擔任華興保險首席戰略官，也是全美亞裔總商會(National ACE) 、洛杉磯亞洲商業學會、青年活動聯盟(YAL)等多個非營利組織成員。

每年三月是全國婦女歷史月，表揚婦女對美國歷史與文化的貢獻。國會加州第45選區涵蓋洛杉磯和橙縣地區，今年獲獎的18位傑出女性來自警界、教育、商業、金融等領域。國會眾議員朴銀珠在頒獎典禮中表示，自己身為兩個孩子的母親，必須兼顧事業與家庭。她讚揚18位傑出女性在職業、家庭和社區服務的付出和成就，她們膺選傑出女性乃是實至名歸。

 

國會眾議員朴銀珠(右)向張洛萱頒贈獎狀。(華興保險)
國會眾議員朴銀珠(右)向張洛萱頒贈獎狀。(華興保險)
國會加州第45選區2023年傑出女性大合照。(華興保險)
國會加州第45選區2023年傑出女性大合照。(華興保險)

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