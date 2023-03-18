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南加首場漢式婚禮 蟒袍鳳冠三拜合巹

南加州第一場漢式婚禮
策畫南加州第一場漢式婚禮的蔣栗子(圖右一）與新郎陳龍及新娘許燕。（蔣栗子提供）
策畫南加州第一場漢式婚禮的蔣栗子(圖右一）與新郎陳龍及新娘許燕。（蔣栗子提供）

記者蕭迪玉/洛杉磯報導

加州一對愛好漢服的年輕人，近日在家人及朋友的祝福下，以漢式婚禮完成了終身大事，這場別開生面的漢式婚禮中，不但新郎、新娘及所有賓客穿著漢服出席，婚禮全程採用傳統中式禮儀，據稱是南加州第一場漢式婚禮。

近年來內地越來越多年輕人選擇漢式婚禮，新人和嘉賓們穿上華麗的漢服，儀式也回歸漢文化，婚禮有如一場中國傳統文化的盛宴，獨特的結婚攝影及視頻在網上廣為流傳，不但佳評如潮，更令人回味無窮。

主持南加州這場漢式婚禮的蔣栗子，是一位熱愛漢服的妝造攝影師，她說，漢服婚禮結合了傳統文化與現代生活，特別受到年輕一代歡迎。為了學習漢式婚禮流程，她還專程到福州參與了研習課程，並取得主持漢式婚禮的證書。

大多數人對漢式婚禮的印象通常來自電影及電視劇，蔣栗子卻希望透過復古的儀式與氛圍，傳達婚姻的莊嚴性與恆久感。漢式婚禮中主要的禮儀包括: 親迎禮、卻扇禮、奠雁禮、沃盥禮、同牢禮、合巹禮、三拜禮、解纓結髮禮、執手禮等等，每一道禮儀環節背後都帶有豐富而動人的典故。蔣栗子解釋說，例如奠雁禮中是以一對精雕的雁鳥，象徵傳統男方致贈的聘禮。同牢禮也就是用餐，象徵婚後兩人將同進同出、同食同寢，因而婚禮上的共餐，就具有起始性的重要意義。合巹禮也就是俗稱的喝交杯酒，通常都會使用葫蘆型的酒杯，象徵新人婚後「福祿」雙全。

漢式婚禮在美國仍相當新鮮，策畫南加州這場漢式婚禮的蔣栗子估計，準備工作大約花了三個月，除了新人及賓客的漢服、頭飾、化妝之外，婚禮現場的佈置、遊戲、點心、伴手禮全是明朝復古風，買不到現成的就要靠自己和朋友動手製作。幸好參與策畫這場漢式婚禮的有不少是南加州漢服協會的同好，大家都熱衷於從創新的嚐試中找回屬於華人的傳統。

蔣栗子與南加州漢服協會的同好們策畫了南加州第一場漢式婚禮。（蔣栗子提供）
蔣栗子與南加州漢服協會的同好們策畫了南加州第一場漢式婚禮。（蔣栗子提供）
新人對座進行主要儀式：沃盥禮、同牢禮及合巹禮。（蔣栗子提供）
新人對座進行主要儀式：沃盥禮、同牢禮及合巹禮。（蔣栗子提供）

加州 南加 攝影

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