退稅最快方式：電子稅表＋直接存款

退稅最快方式是透過電子稅表提交並選擇「直接存款」接收稅金。（Pixabay）

國稅局 (IRS)16日發佈消息提醒納稅人，可以通過「我的退稅 在哪裡？」（Where's My Refund?）工具查詢2022年度、2021年度和2020年度的退稅狀態；同時指出透過電子方式提交稅表 並選擇「直接存款」（Direct Deposit）接收稅金最快。

在國稅局確認收到納稅人的電子稅表後，通常會在24小時內更新納稅人所申報的年度稅務信息。若納稅人通過紙質稅表提交，則需要等待四周才能查看退稅狀態。值得注意的是，國稅局通常每日更新一次查詢工具的信息，納稅人無需在同一天內多次查看。

在使用「我的退稅在哪裡？」工具時，納稅人須輸入社會安全卡號碼（SSN）或個人報稅識別號碼（Individual Taxpayer Identification number，ITIN）、報稅身份（Filling Status）以及原始稅表中預計的退稅金額。

在登錄完成後，「我的退稅在哪裡？」工具包含三個不同階段的進度提示：「 收到稅表」、「 退稅批准」、「 退稅已發送」。一旦顯示「批准退稅」的狀態，查詢工具上便會顯示一個實際的退稅日期。

國稅局還指出，獲得退稅最快的方式是通過電子稅表提交，並選擇「直接存款」接收退稅款。以這種方式退稅的納稅人通常會在21天內收到退稅款。不過，一些特殊的因素也會導致退稅時間的延長。例如，稅表信息錯誤、不完整或受到身份盜用或欺詐的影響、稅表需要額外審核、對低收入家庭福利優惠或附加子女減稅優惠進行更正等。

國稅局若需更多信息才能處理稅表，會通過郵寄信件通知納稅人。但只有以下幾種情況發生時，納稅人才可以通過國稅局電話或面對面服務查詢退稅狀態：電子稅表提交完成後已超過21天; 稅表郵寄後已過去六週以上; 「我的退稅在哪裡？」工具中提示讓納稅人聯繫國稅局。

此外，若納稅人的退稅與預期不符，可能是由於國稅局對稅表進行了更改，包括對子女稅優惠或低收入家庭福利優惠金額的更正，或是從全部或部分退稅金額中抵扣支付了逾期稅款或債務。

國稅局「我的退稅在哪裡？」工具的訪問網址為 https://www.irs.gov/zh-hans/refunds，另可通過移動應用程序IRS2Go查詢。