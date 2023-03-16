建中機研隊抵洛參加機器人大賽 校友和僑界熱烈歡迎

到場支持建中的民眾十分踴躍，對台灣學子們的科研成果十分支持 。（記者張庭瑜/攝影）

建國中學南加州 校友會3月15日在洛杉磯 華僑文教服務中心，歡迎台北建中機研校隊抵洛參加PRC機器人比賽，南加 州僑界和社團領袖也到場支持。建中機研校隊分享了在台灣培養機器人研發人才的經驗和比賽行程，包括2019年成立以來，三年間參加多場比賽，並曾在FRC 沙加緬度(Sacramento)區域賽獲得第二名和工業設計獎，更成功進入休士頓舉行的FRC全國決賽，讓建中的「Cyberpunk」名聲鵲起。

台北建中隊2023年隊長林靖閔和2022年隊長陳品勳代表學生出席，陪同的有帶隊老師施佩佩。林靖閔表示，台灣的教育、文化和美國有很大差異。相較於台灣，美國的學生很擅長動手做事，他們能自行組裝機器，三五個人就能完成一項任務。當參觀他們的學校時，可以發現他們也很獨立，能夠設計、製作出各種產品。然而，台灣的學生可能會在題目多寫幾次之後，就缺乏將學術知識活用在活動上的能力，特別是工程領域。此外，在美國的比賽中，經常有人詢問對方是否需要幫助，學生們也很享受比賽的樂趣；但在台灣的比賽，有些隊伍為了勝利不擇手段，造成相當激烈的競爭環境。

林靖閔表示，希望透過參加本地的比賽，讓大家培養親切的敬業精神 （gracious professionalism）的專業精神，即彼此合作，共同成長。當一位學生獲得專業知識時，他也應能幫助其他人，讓大家一起進步。建中機校隊就很重視這點，告訴每位成員這非常重要。去年在北加州比賽時，建中隊派出隊員去協助其他隊伍解決問題。而建中學生在學術上有很好的潛力。未來，無論學生們在社會上的發展如何，希望能成為博雅的建中人，善盡社會責任，去幫助這個社會。因此，在建立機器人校隊的過程中，他們不斷提升自己。

活動中播放了「台北市建國中學機研校隊」影片，並介紹他們將在本月舉行的洛杉磯機械人區域競賽和聖地牙哥機械人區域競賽的情況。這兩個競賽分別有44隊和50隊參加，將在16-19日和23-26日在埃爾塞岡度市（El Segundo）的達芬奇學校（Da Vinci Schools）的體育館，和聖地牙哥市的UCSD獅子樹競技場舉行。此外，他們將參觀加州理工學院、地震偵測中心和Kavi奈米實驗室，並聽取火星探險計劃和愛因斯坦宇宙之音的講座。15日晚，他們並會參加建中南加州校友會舉辦的歡迎晚宴。

南加州建中校友會會長張虎，感謝各界人士到場支持。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組長陳嘉元，教育組長藍先茜，洛杉磯華僑文教服務中心副主任劉岱欣等人也先後致詞，感謝洛杉磯僑界對此次活動的支持，同時預祝建中隊取得好成績。建中隊並獲贈感謝狀。

羅省中華會館主席李金生、中華民國僑務委員羅明、趙韻梅、于仁豪、江瑞瀛、陳柏宇、辛志超、王竹青、梁永泰等貴賓也發言支持和鼓勵建中隊。