南加洛瑪林達脊椎機器人手術中心開業服務社區

羅馬琳達手術中心創始人及董事長、骨科外科教授鄭凱仁和妻子Nancy等人，參加骨科及脊椎外科的治療中心開幕式。（讀者提供）

南加 內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）擁有最尖端脊椎機器人技術的羅馬琳達手術 中心（Loma Linda Surgical Institute），針對骨科 及脊椎外科的治療中心(Bones and Spine Surgery)，已於日前開張，開始服務周邊社區民衆。

醫療中心共有兩層，占地1萬8000多呎，擁有七個手術室，18個病床，60位護理人員，將與享有盛譽的羅馬林達大學教職工醫療集團近30位醫生共同合作，為當地民眾提供安全及舒適的就醫環境，為需要「當天手術」的患者提供最尖端的治療技術。並提供包括關節鏡檢查、關節置換、微創脊柱手術，白內障手術、結腸鏡檢查、內窺鏡檢查及心臟手術等眾多醫療服務。

羅馬琳達手術中心，提供內陸首家門診脊椎手術機器人創新技術。手術機器人是手術技術的最新進步，讓外科醫生可以通過最精準的微創手段，進行複雜的手術。通過將CT掃描細節與患者自身的透視解剖結構，以獲得更好的可視化效果。該機器人可達到超高的準確度，使外科醫生能夠輕鬆進入難以觸及的患者身體部位。通過這項新技術，幫助患者獲得更快的恢復時間、更少的痛苦，及最小的疤痕。

羅馬琳達手術中心創始人及董事長、骨科外科教授鄭凱仁（Wayne Cheng）醫師，是南加州為數不多訓練有素的脊椎外科醫生。 他進行人工椎間盤置換術，並且是內陸第一位在多個層面上執行該手術的外科醫生。鄭醫師表示，很高興成為內陸首家提供該先進技術的門診手術中心，目標是提供最好的微創及技術，為患者解決相較複雜的脊椎問題，這款新型尖端的手術機器人將成為幫助發生事故或脊椎遭受嚴重創傷的患者，重新站起來的重要醫療器具之一。